إيرباص تفتتح خط تجميع الطائرات الثاني في الصين

EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN - FEBRUARY 02, 2020: Takeoff of SmartLynx Airlines Estonia Airbus A320-232 ES-SAP from El Prat Airport in Barcelona
طائرة إيرباص A320 (غيتي)
Published On 22/10/2025
آخر تحديث: 19:53 (توقيت مكة)

قالت شركة إيرباص اليوم الأربعاء إنها افتتحت خط تجميع ثان في الصين، مما يزيد من القدرة التصنيعية لعائلة طائراتها الأكثر مبيعا (إيه320نيو) وحيدة الممر.

يقع خط التجميع النهائي العاشر لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية على مستوى العالم في مدينة تيانجين الساحلية بالقرب من بكين، ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقته في أوائل 2026.

يأتي افتتاح خط الإنتاج بعد أكثر من أسبوع بقليل من افتتاح خط تجميع نهائي ثان في موبيل بولاية ألاباما الأميركية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص التقى بوزير التجارة الصيني وانغ ون تاو أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة اليوم إن وانغ أكد خلال الاجتماع أن التشرذم الاقتصادي المتزايد والتحركات الحمائية الأحادية الجانب تزعزع التجارة العالمية وتزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين.

The logo of Airbus Group is seen on the company's headquarters building in Toulouse, Southwestern France, April 18, 2017. REUTERS/Regis Duvignau
مقر شركة إيرباص في تولوز بفرنسا (رويترز)

وأضافت الوزارة أن شركة إيرباص التزمت بتوسيع وجودها في الصين والمساهمة في العلاقات التجارية بين الصين وفرنسا، والصين وأوروبا.

تفوق على بوينغ

يشار إلى أن طائرات إيرباص إيه 320 تفوقت خلال الشهر الجاري على بوينغ 737 لتحل مكانها على عرش الطائرات الأكثر تسليما على الإطلاق.

وسلمت شركتا بوينغ وإيرباص معا أكثر من 25 ألف طائرة من هذا الطراز الذي صُمم في الأساس لخدمة المراكز الكبرى قبل أن تتبناه لاحقا شركات الطيران منخفضة التكلفة على نطاق واسع.

ونجحت إيرباص في استقطاب هذه الشركات بعد أن خفضت بوينغ إنتاجها خلال فترة تراجع الطلب التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

المصدر: رويترز

