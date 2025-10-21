الذهب يتراجع وسط عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات قياسية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط عمليات جني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4269.95 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولارا أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 4285.4 دولارا للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه سي إم تريد): "تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم.. وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضيا في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة".

الفائدة الأميركية

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأميركي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضا آخر في ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال ووترر: "المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بأميركا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة".

ومن المتوقع أن تظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي، ارتفاع المؤشر 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وفق خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

ووصل الإغلاق الحكومي الأميركي إلى يومه العشرين أمس الاثنين.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

توقع المحلل المالي وليد فقهاء -في حديث للجزيرة نت- قبل أيام أن يتحرك الذهب هذا الأسبوع ضمن نطاق يتراوح بين 4250 دولارا و4300 دولار للأونصة في حال عدم ظهور مستجدات مؤثرة. وتوقع المحلل المالي مصطفى فهمي -في حديث للجزيرة نت- قبل أيام أن يعاود الذهب الارتفاع بعد انتهاء الموجة التصحيحية الحالية.

وتوقع جيفري كريستيان، من "سي بي إم غروب" أن يرتفع سعر الذهب أكثر خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، وقال "لن نتفاجأ بوصوله إلى 4500 دولار للأوقية قريبا".

