أين يقف العرب من سباق الذهب؟ إليك أبرز الدول العربية إنتاجا

في وقت يواصل فيه الذهب تحطيم الأرقام القياسية متجاوزا حاجز 4300 دولار للأوقية، وذلك مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، تتعزز مكاسب المعدن الأصفر، لا سيما في ظل ترجيح خبراء استمرار هذا الاتجاه الصعودي خلال السنوات المقبلة.

وتعدين الذهب عمل تجاري عالمي يتم تنفيذه في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراجه من مناجم ذات أنواع ومقاييس مختلفة على نطاق واسع.

على مستوى الدول، كانت الصين أكبر منتج عالميا في عام 2024، وبلغت حصتها نحو 10% من إجمالي الإنتاج العالمي بحجم إنتاج بلغ 380.2 طنا، تليها روسيا بـ330 طنا وفقا لمجلس الذهب العالمي.

في هذا التقرير تجيب الجزيرة نت عن سؤال: أين يقف العرب من سباق الذهب الدولي وما هي أبرز الدول العربية في إنتاجه؟

أبرز 6 دول عربية إنتاجا للذهب

1- السودان

يعد السودان اليوم أبرز منتج عربي للذهب، وتتركز عمليات التعدين في ولايات نهر النيل والشمال والبحر الأحمر، التي تشكل العمود الفقري لإنتاج المعدن النفيس في البلاد.

وحسب تقرير بعنوان "الذهب والحرب في السودان" (Gold and the war in Sudan) أعده "معهد تشاتام هاوس"، (Chatham House)، فإن تجارة الذهب ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراع الدائر في السودان، وتُعد أحد أهم مصادر تمويل الحرب منذ اندلاعها عام 2023.

وتقدر قيمة تجارة الذهب بمليارات الدولارات سنويا، وتُغذي شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والإقليميين تشمل جماعات مسلحة وتجارا ومهربين.

ووفقا للتقرير السابق، تجاوز إنتاج السودان الرسمي من الذهب 80 طنا سنويا بثبات قبل الحرب، لكنه تراجع بشدة في بدايتها ليصل إلى نحو طنين بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2023، بعد 5 أشهر من الحرب، ثم عاد ليرتفع إلى 73.8 طنا عام 2024 وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 37.3 طنا خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلا زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الأخيرة، رغم استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

يتركز الإنتاج في المقام الأول في ولايات نهر النيل والشمال والبحر الأحمر، فيما يتم حاليا افتتاح مكاتب جديدة للشركة في جنوب كردفان، ليصل عدد الولايات المنتجة للذهب إلى 7 ولايات، رغم أن هذا العدد لا يزال أقل من فترة ما قبل الحرب عندما كان إنتاج الذهب يتم في 14 ولاية وفقا لـ"مركز ديفان للأبحاث" (DIVAN Centre).

تشير تقارير صادرة عن "معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) "وتشاتام هاوس" إلى أن جزءًا كبيرا من الإنتاج لا يُسجل رسميا بسبب التهريب والتعدين غير المنظم، مما يجعل الأرقام الرسمية أقل من الواقع الفعلي.

أنتجت موريتانيا 21.9 طنا من الذهب عام 2024، وفق مجلس الذهب العالمي.

ويعد منجم تازيازت (Tasiast Gold Mine) أحد أكبر مناجم الذهب في قارة أفريقيا، حيث تجاوز احتياطيه 220 طنا. بدأ العمل في المنجم سنة 2007 عندما حصلت شركة كندية على رخصة الاستغلال من الحكومة الموريتانية، وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.

3- مصر

تنتشر رواسب الذهب في مناطق واسعة من الصحراء الشرقية المصرية، التي شكّلت منذ العصور القديمة محورا رئيسيا لأنشطة التنقيب والتعدين بفضل غناها بالمعادن النفيسة، وتُعد هذه المنطقة جزءًا من الدرع النوبي العربي الذي يمتد عبر شمال شرق أفريقيا والجزيرة العربية، ويُعد من أغنى الأقاليم بالذهب في العالم.

يُعتبر منجم السكري أكبر وأهم منجم لتعدين الذهب في مصر، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 160 كيلومترا مربعا في صحراء مصر الشرقية، وبدأت فيه عمليات التعدين الحديثة عام 2009، بينما انطلق الإنتاج التجاري في أبريل/نيسان 2010، ليصبح المنجم الركيزة الأساسية لصناعة الذهب المصرية.

وفي عام 2023، بلغ إنتاج منجم السكري نحو 450 ألفا و58 أوقية من الذهب (نحو 14 طنا) قبل استحواذ شركة أنغلو غولد أشانتي (Anglo Gold Ashanti) عليه، إذ أعلنت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استحواذها الكامل على شركة سنتامين المالكة السابقة للمنجم، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، مما منح أنغلو غولد السيطرة الكاملة على منجم السكري، الذي يُعد واحدا من أكبر وأغنى مناجم الذهب في العالم، وفق رويترز.

وشركة أنغلو غولد أشانتي (AngloGold Ashanti Limited) هي واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، وتتمتع بحضور واسع وأنشطة استكشاف في 10 دول عبر 4 قارات، ويقع مقرها الرئيسي في جنوب أفريقيا.

4- السعودية

تتمتع السعودية باحتياطي كبير من الذهب الجوفي، يُقدر حجمه بنحو 323.7 طنا وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقفز إنتاج الذهب في المملك بصورة متتالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي ركزت على تطوير قطاع التعدين، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع في المملكة نموا أكبر خلال السنوات القادمة، لا سيما بعد تخصيص عدد من مواقع احتياطيات التعدين التي ستخضع للاستكشاف بناءً على الدراسات الجيولوجية في المملكة.

ويوجد في السعودية 6 مناجم ذهب بلغ إجمالي حجم إنتاجها في عام 2020 نحو 434 ألفا و845 أوقية (نحو 13.5 طنا متريا)، ومن أبرز هذه المناجم: منجم الدويحي في مكة المكرمة، ومنجم مهد الذهب في المدينة المنورة وفقا للمصدر السابق.

وحسب تقرير لمنصة مايننغ تكنولوجي" (Mining-Technology) استنادا لبيانات شركة غلوبال داتا (Global Data)، صنفت السعودية بأنها المنتج الـ27 عالميا في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% بين عامي 2023 و2027.

5- المغرب

خطا المغرب خطوة حاسمة نحو الانضمام إلى قائمة كبار منتجي الذهب في أفريقيا، بعد تأكيد وجود رواسب عالية الجودة في مدينة "كلميم" جنوب البلاد.

وأعلنت شركة التعدين أولاه بالاس للتجارة (OLAH Palace Trading) عن هذا الاكتشاف المهم، عقب تحديدها 34 عرقا من الكوارتز تحتوي على نسب ذهب تصل إلى 30 غراما في الطن الواحد، وهي نسبة تُصنف ضمن المستويات العالمية الممتازة وفقا للمعايير الدولية بحسب ما ذكرت منصة إنيرجي سايكل (Energy Circle).

وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطات المنجم تتراوح بين 3 و5 ملايين أونصة من الذهب، مما يمثل نطاقا كفيلا بإعادة تشكيل خريطة الصناعة التعدينية في المغرب وتعزيز موقعه ضمن سوق الموارد الأفريقية المتنامي.

وقبل هذا الاكتشاف اقتصر إنتاج الذهب لعقود على منجم صغير في منطقة "تيويت" بإقليم "تنغير".

وحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2023 -نقلتها منصة "إنيرجي سايكل" (EnergyCircle)- بلغت صادرات المغرب من الذهب نحو 27.7 مليون دولار، وهي قيمة متواضعة مقارنة بالدول الأفريقية الرائدة مثل غانا وجنوب أفريقيا.

ويقدر الإنتاج السنوي الحالي بأكثر من 100 كيلوغرام بقليل، أي ما يمثل نسبة هامشية من الإنتاج الإقليمي وفقا للمصدر السابق.

من جهتها ذكرت منصة "سي أيه أي سي داتا" (CEIC Data) أن إنتاج المغرب من الذهب بلغ 140 كيلوغرام عام 2022.

6- الجزائر

وصل إنتاج الجزائر من الذهب إلى 100 كيلوغرام عام 2023، وفقا لمنصة "غلوبال إيكونومي" (Global Economy). وبشكل عام، بلغ متوسط إنتاج الجزائر من الذهب سنويا نحو 250 كيلوغراما من عام 2001 إلى عام 2022، وفقا لمنصة "سي إي آي سي داتا" (CEIC Data).

وبلغت احتياطيات الجزائر من الذهب 173.56 طنا في الربع الثاني من عام 2025 وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس".