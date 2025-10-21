أمير قطر: الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي في بيئة عالمية متقلبة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن اقتصاد بلده واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات.

وقال خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، "تمكنا بفضل الله ثم بفضل السياسات العقلانية المتوازنة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وثقة المستثمرين بقدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية".

إستراتيجية التنمية الوطنية

وأضاف أمير قطر أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تحقيق 7 نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل 16 قطاعا و8 تجمعات اقتصادية، منوها بأن المؤشرات تكشف عن أداء اقتصادي واعد، يحافظ فيه اقتصاد قطر على وتيرة نمو قوية بلغت 2.4% العام الماضي، و1.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وأشار أمير قطر إلى أن القطاعات غير الهيدروكربونية لعبت دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة.

وأوضح أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة.

القطاع المالي

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن القطاع المالي في الدولة حافظ على متانته، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة 3.7% مقارنة مع 2023.

ونوه "ببقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة".

إعلان

وتابع أمير قطر "تواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكّل ركائز أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصة في مجالات التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار".

وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025 "وهو إنجاز مهم".

الطاقة

وعن قطاع الطاقة، قال أمير قطر "واصل قطاع الطاقة نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع، وتمضي قطر للطاقة في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر".

وأضاف "في مجال الطاقة المتجددة، افتتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد، وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة".