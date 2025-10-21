الصين تعتزم مضاعفة قدرتها لتوليد طاقة الرياح بحلول 2030

تضغط كبرى شركات تصنيع توربينات الرياح في الصين على الحكومة لتركيب ما لا يقل عن 120 غيغاواط من طاقة الرياح في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يُسرّع عملية التحول في قطاع الطاقة في البلاد، ما من شأنه أن يزيد الإنتاج بأكثر من الضعف بحلول نهاية العقد.

وحسب بلومبيرغ، كانت شركة غولدويند للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة مينغ يانغ للطاقة الذكية من بين عشرات الشركات التي طرحت الهدف الجديد يوم الاثنين في المؤتمر السنوي لطاقة الرياح في الصين ببكين، ويدعم اقتراحهما مساعي أكبر مُلوث في العالم للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري.

تجاوز الهدف

حددت الصين هدفًا رئيسيًا يتمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7% إلى 10% بحلول عام 2035، وبحلول ذلك الوقت، تهدف البلاد إلى تركيب 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة، وفقًا لما ذكره الرئيس شي جين بينغ في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وتجاوزت الصين الأهداف السابقة في مجال الطاقة المتجددة، ووضعت معدلات قياسية لتركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية البلاد قبل الموعد المحدد ـ 6 سنوات لتحقيق هدفها لعام 2030.

وبموجب المقترح الجديد للقطاع، ستصل القدرة الوطنية لطاقة الرياح إلى 1300 غيغاواط بحلول عام 2030، وما لا يقل عن ألفي غيغاواط بحلول عام 2035، مقارنةً بـ520 غيغاواط نهاية العام الماضي.

وحققت الصين رقمًا قياسيًا العام الماضي بإضافة ما يقرب من 80 غيغاواط من قدرة طاقة الرياح، ومن المتوقع أن تتجاوز ذلك عام 2025 بمشاريع جديدة تبلغ 94 غيغاواط، حسب بلومبيرغ.