صندوق الاستثمار الفلسطيني ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخه

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنجاز أكبر إصدار سندات في تاريخ البلاد بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تعزيز وتنويع مصادر تمويل مشاريعه الإستراتيجية.

وقال الصندوق، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "نجحنا في تنفيذ أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار ولمدة 5 سنوات".

وذكر أن إصدار السندات تم بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة بالسوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يشكل محطة نوعية في مسيرته نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويله.

وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بمثابة صندوق سيادي تنموي، أُنشئ عام 2003، ومسجل كشركة مساهمة عامة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

إستراتيجية 3 أعوام

وأضاف أن الإصدار يأتي انسجاما مع إستراتيجيته للأعوام الثلاثة المقبلة، "والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يشمل قطاعات البنية التحتية الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، التجارة، والزراعة، وتعزيز المنتجات الوطنية من خلال التركيز على الصناعات الإستراتيجية".

وأشار إلى مشاركة 7 بنوك عاملة في فلسطين بالاكتتاب وهي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الصندوق إياد جودة قوله إن الإصدار "يمثل إنجازا اقتصاديا واستثماريا بارزا، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي، أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام".

وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، "بما يمكّنه من المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني".

ووفق تقريره السنوي، بلغت أصول الصندوق 900 مليون دولار حتى نهاية 2024، بينما بلغت مساهمته نحو 3.2 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

كما استفادت 416 مؤسسة من برامج المسؤولية المجتمعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين بلغت مجموعة المحول لخزائن الدولة حتى نهاية 2024 قرابة 1.1 مليار دولار، ووفر 85 ألف فرصة عمل بين 2006 و2024.