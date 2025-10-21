تنزانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 33% ابتداء من 2026

أعلنت الحكومة التنزانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بمتوسط 33.4%، ليرتفع من 275 ألفا و60 شيلنغا (نحو 105 دولارات) إلى 358 ألفا و322 شيلنغا (نحو 137 دولارا) شهريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2026.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والشباب والتشغيل وذوي الإعاقة، رذواني كيكويتي، خلال مؤتمر صحفي في دار السلام، حيث أوضح أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

توسيع نطاق القطاعات المشمولة

وأشار الوزير إلى أن عدد القطاعات التي يشملها الحد الأدنى للأجور ارتفع من 13 قطاعا عام 2022 إلى 16 قطاعا في 2025، في حين تضاعف عدد الفروع الفرعية من 25 إلى 46.

وتشمل القطاعات المتأثرة: الزراعة، الصحة، الاتصالات، النقل، الضيافة، التعدين، التجارة، الصناعة، المدارس الخاصة، الأمن الخاص، الطاقة، الصيد والخدمات البحرية، إضافة إلى الرياضة والثقافة.

وشدد الوزير على أن الالتزام بالحد الأدنى الجديد واجب قانوني على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، محذرا من أن الحكومة "لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين".

كما تعهّد الوزير بمواصلة متابعة التنفيذ، وتكثيف حملات التوعية، وإجراء تقييمات دورية لضمان التطبيق الفعّال.