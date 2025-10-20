اتفاق أميركي أسترالي بشأن المعادن النادرة وتفاؤل باتفاق مع الصين

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اتفاقا بشأن المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحرجة اليوم الاثنين في البيت الأبيض، في حين توقع ترامب أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين.

وقال ترامب إن التفاوض على الاتفاق مع أستراليا استغرق 4 أو 5 أشهر، مضيفا أنه سيناقش مع ألبانيز أيضا التجارة والغواصات والعتاد العسكري.

ويعتزم ترامب تسريع تسليم غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا، مما يشير إلى استعداده لتخفيف التوتر مع بكين والدفع باتجاه تعزيز العلاقات الدفاعية مع حليف رئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

يأتي ذلك في خضم مواجهة مستمرة بين الصين والولايات المتحدة في القلب منها المعادن النادرة، إذ أعلنت بكين أنها ستفرض قيودا على تصديرها، الأمر الذي دفع ترامب إلى إعلان رسوم جمركية بنسبة 100% تطبيق بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتوقع ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معلنا أنه سيزور الصين مطلع العام المقبل بدعوة من بكين.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "تلقيت دعوة لزيارة الصين، وسأقوم بذلك في وقت مبكر نسبيا من العام المقبل. حددنا الموعد بشكل مبدئي".

إضرار محتمل بالنمو العالمي

في السياق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الجمعة الماضية إنها تأمل في توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يجنب وقف تدفق المعادن الإستراتيجية إلى الاقتصاد العالمي، مضيفة أن القيود سيكون لها "تأثير ملموس" على النمو.

وقالت جورجيفا -في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن– إن سيناريو توقف تدفق هذه المعادن سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين ويضر بصورة النمو العالمي الضعيفة بالفعل.

وأضافت: "لا يزال ثمة شعور بالقلق، لأن أداء الاقتصاد العالمي أقل مما نحتاج إليه، ولأن هناك سحابة مظلمة للغاية من عدم اليقين لا تزال تخيم على رؤوسنا، وأصبح عدم اليقين الوضع الطبيعي الجديد الآن".