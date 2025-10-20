الذهب يرتفع وتوقعات بـ4500 دولار للأوقية قريبا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بأكثر من 2% مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون المحادثات التجارية المقبلة بين واشنطن وبكين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4346.87 دولارا للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، وكان قد وصل إلى 4356 دولارا خلال جلسة اليوم.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 3.5% إلى 4362 دولارا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4378.69 دولارا يوم الجمعة الماضي، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 1.8%، وهو أكبر انخفاض لها منذ منتصف مايو/أيار، بعد أن خففت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بعض المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفاع أكبر

وقال جيفري كريستيان، من سي.بي.إم غروب، إن المخاوف السياسية والاقتصادية تدفع الأسعار إلى الارتفاع بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الجمعة الفائت.

وأضاف "توقعاتنا هي أن السعر سيرتفع أكثر خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، ولن نتفاجأ بوصوله إلى 4500 دولار للأوقية قريبا".

وامتد الإغلاق الحكومي الأميركي إلى يومه الـ20 اليوم الاثنين، بعد أن فشل أعضاء مجلس الشيوخ للمرة العاشرة في كسر الجمود.

كما أدى الإغلاق أيضا إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية، مما ترك المستثمرين وصانعي السياسات في حالة من عدم اليقين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، يضع المتعاملون في الحسبان احتمالا بنسبة 99% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع خفض آخر في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.63% إلى 52.23 دولارا للأوقية لتتعافى قليلا بعد هبوطها 4.4% يوم الجمعة الماضي عقب تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 54.47 دولارا للأوقية.