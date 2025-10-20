ارتفاع طفيف للذهب بعد تراجع من أعلى مستوياته

استعاد الذهب بعض خسائره اليوم الاثنين بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 4252.27 دولار للأوقية، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو/ أيار الماضي.

وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل/ نيسان، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1.5% إلى 4275.40 دولارًا للأوقية.

الفضة

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 52.08 دولار للأوقية، وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض لها خلال الجلسة منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 60% منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية والتخلص من الدولار وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وانخفض الذهب بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن رسومه الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام مع الصين.

وتوقع بنك إتش إس بي سي يوم الجمعة أن يدفع ارتفاع أسعار الذهب أسعاره إلى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعوما بارتفاع المخاطر وتأثير دخول لاعبين جدد إلى السوق.