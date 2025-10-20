اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

إجازة قسرية لموظفي وكالة الأمن النووي بأميركا إثر الإغلاق الحكومي

Steam rises out of the nuclear plant on Three Mile Island, with the operational plant run by Exelon Generation, in Middletown, Pennsylvania, on March 26, 2019.
البخار يتصاعد من محطة الطاقة النووية في جزيرة ثري مايل في الولايات المتحدة (الفرنسية)
Published On 20/10/2025
آخر تحديث: 20:17 (توقيت مكة)

منحت الوكالة المسؤولة عن حماية المخزون النووي الأميركي الغالبية العظمى من موظفيها إجازة قسرية اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، مع دخول إغلاق الحكومة الفدرالية في أميركا أسبوعه الرابع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ نحو 1400 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، من المقرر أن يتلقوا إخطارات بوضعهم قيد "إجازة" غير مدفوعة الأجر، حيث يبقى أقل من 400 موظف في وظائفهم.

سابقة

وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الوكالة بوضع موظفين قيد الإجازة القسرية أثناء الإغلاق، بينما من المتوقع أن يسلّط وزير الطاقة كريس رايت الضوء على تأثير هذا الأمر على الردع النووي، وذلك خلال زيارة لموقع الأمن القومي في نيفادا (NNSS).

ولدى الولايات المتحدة مخزون من 5177 رأسا نوويا، منها نحو 1770 رأسا منشورا، وفقا لـ"مجلة علماء الذرة" وهي منظمة غير ربحية تُعنى بقضايا العلوم والأمن العالمي.

Power lines come off of the nuclear plant on Three Mile Island, with the operational plant run by Exelon Generation on the right, in Middletown, Pennsylvania on March 26, 2019. The agency responsible for safeguarding the US nuclear stockpile began placing the vast majority of its staff on enforced leave on October 20, 2025, US media reported, as the government shutdown dragged into a fourth week. Some 1,400 workers at the National Nuclear Security Administration (NNSA) were due to receive notices telling them they had been placed on unpaid "furlough," CNN reported, leaving fewer than 400 at their posts.
خطوط كهرباء تنطلق من محطة الطاقة النووية في جزيرة ثري مايل في الولايات المتحدة (الفرنسية)

وتتولى الوكالة الوطنية للأمن النووي مسؤولية تصميم الأسلحة وتصنيعها وصيانتها وتأمينها، ويعمل لديها أقل بقليل من ألفي موظفي فدرالي يشرفون على نحو 60 ألف متعاقد.

ومنذ 20 يوما، تشهد الولايات المتحدة أطول عملية إغلاق كاملة للحكومة الفدرالية.

وقال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، لشبكة سي إن بي سي إنه يتوقع أن ينتهي الإغلاق "في وقت ما هذا الأسبوع".

وكان هاسيت قال الأربعاء الماضي إن الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأميركي نحو 15 مليار دولار يوميا من الخسائر في الإنتاج، وحث الديمقراطيين على "أن يكونوا أبطالا" وأن يتعاونوا مع الجمهوريين لإنهاء هذا الإغلاق.

وقال في فعالية لقناة سي إن بي سي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "الإغلاق الحكومي هو الشيء الوحيد الذي يبطئ تقدمنا".

المصدر: الفرنسية

