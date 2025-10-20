منحت الوكالة المسؤولة عن حماية المخزون النووي الأميركي الغالبية العظمى من موظفيها إجازة قسرية اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، مع دخول إغلاق الحكومة الفدرالية في أميركا أسبوعه الرابع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ نحو 1400 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، من المقرر أن يتلقوا إخطارات بوضعهم قيد "إجازة" غير مدفوعة الأجر، حيث يبقى أقل من 400 موظف في وظائفهم.

سابقة

وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الوكالة بوضع موظفين قيد الإجازة القسرية أثناء الإغلاق، بينما من المتوقع أن يسلّط وزير الطاقة كريس رايت الضوء على تأثير هذا الأمر على الردع النووي، وذلك خلال زيارة لموقع الأمن القومي في نيفادا (NNSS).

ولدى الولايات المتحدة مخزون من 5177 رأسا نوويا، منها نحو 1770 رأسا منشورا، وفقا لـ"مجلة علماء الذرة" وهي منظمة غير ربحية تُعنى بقضايا العلوم والأمن العالمي.

وتتولى الوكالة الوطنية للأمن النووي مسؤولية تصميم الأسلحة وتصنيعها وصيانتها وتأمينها، ويعمل لديها أقل بقليل من ألفي موظفي فدرالي يشرفون على نحو 60 ألف متعاقد.

ومنذ 20 يوما، تشهد الولايات المتحدة أطول عملية إغلاق كاملة للحكومة الفدرالية.

وقال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، لشبكة سي إن بي سي إنه يتوقع أن ينتهي الإغلاق "في وقت ما هذا الأسبوع".

وكان هاسيت قال الأربعاء الماضي إن الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأميركي نحو 15 مليار دولار يوميا من الخسائر في الإنتاج، وحث الديمقراطيين على "أن يكونوا أبطالا" وأن يتعاونوا مع الجمهوريين لإنهاء هذا الإغلاق.

وقال في فعالية لقناة سي إن بي سي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "الإغلاق الحكومي هو الشيء الوحيد الذي يبطئ تقدمنا".