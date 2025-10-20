عائلات بثروات 110 مليارات دولار تعزز أرباحها رغم تباطؤ عائدات الشركات

نجحت 4 عائلات ثرية في تحقيق أرباح من خلال عائدات الأسهم رغم خسارة بعض الشركات في بعض الحالات، فما القصة؟

نشرت بلومبيرغ تقريرا أشارت فيه إلى أن شركة "جيه سي بي" (JCB) المُصنّعة للحفارات التي يُسيطر عليها الملياردير البريطاني أنتوني بامفورد وأقاربه، وزعت أرباحًا بقيمة 866 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) لعام 2024، أي أكثر من ضعف توزيعاتها النقدية عن العام السابق، وذلك رغم انخفاض صافي دخل وإيرادات في الشركة بأكثر من 10%.

وفي شركة "ريد بول جي إم بي إتش" (Red Bull GmbH) حققت عائلتا "يوفيديا" (Yoovidhya) و"ماتيشيتز" (Mateschitz) اللتان تُديران شركة صناعة مشروبات الطاقة، حوالي 648 مليون يورو (756 مليون دولار) لكل منهما، وهو أعلى رقم لهما في 3 سنوات، رغم انخفاض الأرباح السنوية.

ويُعزز جيمس دايسون أغنى رجل في بريطانيا أرباحه هذا العام من شركة صناعة المكانس الكهربائية التي تحمل اسمه إلى شركة الاستثمار العائلية، كما انخفضت إيرادات وأرباح شركة التكنولوجيا عام 2024.

وتبلغ ثروة العائلات الأربع مجتمعةً حوالي 110 مليارات دولار، معظمها مُرتبط بمصادر دخلها من توزيعات الأرباح، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

توسع الاستثمارات

تتزامن هذه التوزيعات الضخمة مع توسع كل عائلة في استثماراتها بالعقارات والزراعة والسلع الفاخرة، مما يُقلل من اعتمادها على مصدر ثروتها الرئيسي.

كما أن الشركات العائلية عادةً ما تكون أكثر تحفظًا في شؤونها المالية مقارنةً بالشركات ذات الملكية الأوسع، وفقًا لأبحاث أكاديمية، مما يمنحها غالبًا احتياطيات كافية لتوزيع أرباحها على المساهمين حتى في الأوقات الصعبة.

ونقلت بلومبيرغ عن مارتن رول الخبير الإستراتيجي العالمي للشركات العائلية والمستشار الأول بشركة ماكينزي وشركاه قوله "يمكن توزيع هذه الأرباح في السراء والضراء. إنها غالبًا ما تكون علامة على قرارات مالية عقلانية، وليست علامة على الضعف".

وفي استعراضٍ لقوتها المالية، استثمرت ريد بول 500 مليون يورو (583.2 مليون دولار) من أرباحها المحتجزة، وهي آخر دفعةٍ لأغنى عائلة في تايلند، ومارك ماتشيتز البالغ من العمر 33 عامًا (نجل المؤسس المشارك الراحل للشركة) والذي اشترى مجموعة سيارات الملياردير البريطاني بيرني إكليستون هذا العام.

وكانت آخر أرباحٍ لعائلة بامفورد من "جيه سي بي" والتي دُفعت كجزء من إعادة هيكلة الشركة، هي الأكبر منذ عقدٍ على الأقل، وفقًا لبياناتٍ جمعتها بلومبيرغ من سجلات التسجيل. وعام 2024، ضخّت كذلك 200 مليون جنيه إسترليني (268.5 مليون دولار) في شركة عقارات تحمل اسمها.

وفي الوقت نفسه، أضاف دايسون وحدةً للتأمين، وعزز مكانته كواحدٍ من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في بريطانيا السنوات الأخيرة، إذ حقق مرارًا وتكرارًا مبالغ كبيرة من شركته التي تحمل اسمه.

وتُظهر السجلات أن هذه الشركة عززت أرباحها المحتجزة بنسبة تقارب 10% العام الماضي، لتصل إلى 2.9 مليار إسترليني (3.89 مليار دولار).

ودفعت الشركات الثلاث "جيه سي بي" و"دايسون هولدينغز" و"ريد بول" أكثر من 8 مليارات دولار إجمالاً لمساهميها على مدار العقد الماضي، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للثروات.

وتُسهم هذه المدفوعات في تعزيز السيولة للأثرياء الذين تُركّز ثرواتهم في الغالب على أصول غير سائلة، كما تُفرض ضرائب أقل على أرباح الأسهم مقارنةً بالدخل العادي، مما يُتيح للعائلات نقل رأس المال بكفاءة أكبر.