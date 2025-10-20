أعلنت شركة قطر للطاقة عن بدء عمليات تسليم وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز في محطة آيل أوف غرين (Isle of Grain) التابعة لشركة ناشونال غريد في المملكة المتحدة، في خطوة تُعدّ محطة رئيسية في مسار توسّعها الأوروبي.

وأوضحت الشركة في بيانها أن السعة الاستيعابية للمحطة، التي تبلغ 7.2 ملايين طن سنويًا، ستُستغل بموجب اتفاقية موقّعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أن أول شحنة غاز مسال وصلت في 15 يوليو/تموز 2025، ما يمثل الانطلاق الرسمي للاتفاقية الممتدة 25 عامًا.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نحن فخورون ببدء استغلال سعة محطة آيل أوف غرين، وهو إنجاز يعزز وجودنا الإستراتيجي في سوق الغاز البريطاني ويمثل خطوة مهمة ضمن مسيرتنا نحو تعزيز أمن الطاقة في أوروبا".

وأكد الكعبي أن المشروع "يُسهم في توسيع قدرات شركة قطر للطاقة للتجارة، ويعزّز مرونة محفظتها العالمية للغاز الطبيعي المسال"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز التزام قطر للطاقة بتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز المسال لأسواق أوروبا، إلى جانب دعم جهود التحول نحو طاقة أنظف.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز موقع قطر للطاقة بصفتها أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال في العالم، من خلال شبكة توزيع تشمل موانئ زيبروغ البلجيكي ومونتوار الفرنسي، مما يرسّخ دورها كشريك إستراتيجي لأمن الطاقة الأوروبي والعالمي.