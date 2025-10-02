أبرز 10 شركات عالمية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين

حدّثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قاعدة بياناتها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تدعم الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأدرجت 158 شركة معظمها إسرائيلية، حيث ضمت القائمة 20 شركة أجنبية و138 شركة إسرائيلية.

وأكد المفوض السامي فولكر تورك أن التقرير يبرز مسؤولية الشركات في مناطق النزاع، داعيا المؤسسات المتورطة لاتخاذ خطوات للتعويض وفق تقرير سابق لـ (الجزيرة نت).

كانت الأمم المتحدة نشرت القائمة لأول مرة عام 2020 تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر عام 2016، لكن نقص الموارد أعاق تحديثها المنتظم، ففي نسخة 2023 شملت القائمة 97 شركة فقط من دون إضافة جديدة.

وتنشط معظم الشركات الأجنبية في قطاعات البناء والعقارات والسياحة والسفر والتعدين، وترى الأمم المتحدة أن استمرار عملها بالمستوطنات يرسخ الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.

تقدم الجزيرة نت في هذا التقرير أبرز وأشهر 10 شركات دولية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من خلال عملها المستمر في المستوطنات غير الشرعية.

1- شركة بوكينغ هولدينغ (Booking.com)

البلد : هولندا.

: هولندا. القيمة السوقية : 179.8 مليار دولار.

: 179.8 مليار دولار. تعريف بالشركة : شركة "بوكينغ دوت كوم" التابعة لشركة "بوكينغ هولدنغ" هي شركة هولندية تقدم خدمات السفر والحجوزات الإلكترونية، تأسست عام 1996 في أمستردام تحت اسم "بوكينغ إن إل (Bookings.nl)، قبل أن تندمج لاحقا وتصبح باسمها الحالي، وتوفر الشركة أكثر من 31 مليون عرض من شقق وفيلات وفنادق ومنتجعات في نحو 175 ألف وجهة بـ220 دولة، وتدعم خدماتها بـ45 لغة، ما يتيح لملايين المستخدمين حول العالم حجز الإقامة والتنقلات والجولات السياحية بسهولة وفقا لمنصة الشركة.

: شركة "بوكينغ دوت كوم" التابعة لشركة "بوكينغ هولدنغ" هي شركة هولندية تقدم خدمات السفر والحجوزات الإلكترونية، تأسست عام 1996 في أمستردام تحت اسم "بوكينغ إن إل (Bookings.nl)، قبل أن تندمج لاحقا وتصبح باسمها الحالي، وتوفر الشركة أكثر من 31 مليون عرض من شقق وفيلات وفنادق ومنتجعات في نحو 175 ألف وجهة بـ220 دولة، وتدعم خدماتها بـ45 لغة، ما يتيح لملايين المستخدمين حول العالم حجز الإقامة والتنقلات والجولات السياحية بسهولة وفقا لمنصة الشركة. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: تُدرج الشركة على منصتها للحجوزات عددا كبيرا من العقارات، تشمل فنادق وشققا وبيوت عطلات داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتوصل تحليل حصري أجرته صحيفة الغارديان إلى وجود 760 غرفة معلنة في الفنادق والشقق وغيرها من أماكن الإيجار لقضاء العطلات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على منصتي "بوكينغ دوت كوم" و"إير بي إن بي" (Airbnb).

2- موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions, Inc)

البلد : الولايات المتحدة.

: الولايات المتحدة. القيمة السوقية : 76 مليار دولار.

: 76 مليار دولار. تعريف بالشركة : تأسست عام 2011 بعد انقسام شركة موتورولا، وتعمل دوليا في مجال حلول السلامة العامة وأمن المؤسسات عبر قطاعين رئيسيين هما تكامل المنتجات والأنظمة، والبرمجيات والخدمات، ويشمل نشاطها أجهزة الاتصالات اللاسلكية، والراديو ثنائي الاتجاه، وأنظمة الفيديو والتحكم في الوصول، إضافة إلى البنية التحتية للشبكات، والتحليلات، وبرامج إدارة الفيديو. وتخدم الشركة الحكومات ومؤسسات السلامة العامة والعملاء التجاريين حول العالم.

: تأسست عام 2011 بعد انقسام شركة موتورولا، وتعمل دوليا في مجال حلول السلامة العامة وأمن المؤسسات عبر قطاعين رئيسيين هما تكامل المنتجات والأنظمة، والبرمجيات والخدمات، ويشمل نشاطها أجهزة الاتصالات اللاسلكية، والراديو ثنائي الاتجاه، وأنظمة الفيديو والتحكم في الوصول، إضافة إلى البنية التحتية للشبكات، والتحليلات، وبرامج إدارة الفيديو. وتخدم الشركة الحكومات ومؤسسات السلامة العامة والعملاء التجاريين حول العالم. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: هي المورد الوحيد لشبكة الهاتف الخلوي المستقلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الهواتف الذكية المتخصصة، وتوفر له شبكة مستقلة ومغلقة وآمنة للسماح بقدرات اتصال مشفرة فريدة من نوعها، وزودت شركة موتورولا سوليوشنز الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنات مثل "بيت إيل"، بأجهزة اتصالات لاسلكية (Walkie-Talkies) ومعدات خاصة بسجلات السكان، ما عزز حضورها في البنية الأمنية لتلك المناطق وفقا لمركز أبحاث "هو بروفيت" (WhoProfits).

طورت الشركة وقدمت لسلطات الاحتلال "نظام المراقبة واسع النطاق موتو إيغل" (MotoEagle Wide Area Surveillance System)، وهو نظام مراقبة متكامل يستخدم لرصد الحركة حول المستوطنات، ويشمل رادارات وكاميرات، وذلك بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويُعتبر هذا النظام إحدى أبرز أدوات المراقبة الإلكترونية المستخدمة في المستوطنات وفقا لمنصة "إنفستغيت" (investigate.info).

تدير الشركة أنظمة مراقبة عند الحواجز العسكرية (Checkpoints) في الضفة الغربية، بما في ذلك تجهيز منشآت الإنذار والطوارئ عند نقاط التفتيش، فضلا عن توريد حلول الاتصالات وأجهزة الإنذار لصالح المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.

3- إير بي إن بي (Airbnb)

البلد : الولايات المتحدة الأميركية.

: الولايات المتحدة الأميركية. القيمة السوقية : 75.7 مليار دولار.

: 75.7 مليار دولار. تعريف بالشركة : انطلقت "إير بي إن بي" (Airbnb) عام 2007 عندما رحب مضيفان بثلاثة ضيوف في منزلهما في سان فرانسيسكو، ومنذ ذلك الحين، توسعت لتشمل أكثر من 5 ملايين مضيف، استقبلوا أكثر من ملياري ضيف في جميع أنحاء العالم تقريبا.

: انطلقت "إير بي إن بي" (Airbnb) عام 2007 عندما رحب مضيفان بثلاثة ضيوف في منزلهما في سان فرانسيسكو، ومنذ ذلك الحين، توسعت لتشمل أكثر من 5 ملايين مضيف، استقبلوا أكثر من ملياري ضيف في جميع أنحاء العالم تقريبا. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: وفقا لتقرير صحيفة الغارديان السابق، تُدرج الشركة على منصتها للحجوزات عددا كبيرا من العقارات تشمل فنادق وشققا وبيوت عطلات داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

4- شركة هايدلبرغ للمواد (Heidelberg Materials AG)

البلد : ألمانيا.

: ألمانيا. القيمة السوقية : 34.92 مليار يورو (نحو 40.9 مليار دولار).

: 34.92 مليار يورو (نحو 40.9 مليار دولار). تعريف بالشركة : شركة ألمانية رائدة في إنتاج مواد البناء، وتُعد من أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع، ويقع مقرّها الرئيسي في هايدلبرغ، ألمانيا، وتنشط الشركة في أكثر من 50 دولة، وتضم نحو 51 ألف موظف عبر ما يقرب من 3 آلاف موقع إنتاج، ومن أبرز منتجاتها الإسمنت والخرسانة الجاهزة والإسفلت وفقا لمنصة الشركة.

: شركة ألمانية رائدة في إنتاج مواد البناء، وتُعد من أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع، ويقع مقرّها الرئيسي في هايدلبرغ، ألمانيا، وتنشط الشركة في أكثر من 50 دولة، وتضم نحو 51 ألف موظف عبر ما يقرب من 3 آلاف موقع إنتاج، ومن أبرز منتجاتها الإسمنت والخرسانة الجاهزة والإسفلت وفقا لمنصة الشركة. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: تشغيل مرافق إنتاج مواد البناء، وتوريد هذه المواد لمواقع البناء في المستوطنات، واستخراج الموارد من محاجر في الأراضي المحتلة وفقا لمنصة "إنفستغيت" (investigate.info).

5- إكسبيديا غروب (Expedia Group Inc)

البلد : الولايات المتحدة.

: الولايات المتحدة. القيمة السوقية : 27.57 مليار دولار.

: 27.57 مليار دولار. تعريف بالشركة : شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا السفر، تأسست عام 1996، وتشتهر بكونها من أوائل وكالات السفر الإلكترونية، وتضم عددا من شركات السفر العالمية البارزة مثل "هوتلز كوم" (Hotels.com) و"تريفاغو" (Trivago)، و"فيربو" (Vrbo).

توفر الشركة خدمات شاملة تشمل حجوزات الرحلات الجوية والإقامة وتأجير السيارات وغيرها، ما جعلها ثاني أكبر وكالة سفر إلكترونية في العالم بعد "بوكينغ هولدينغ".

وفي عام 2024 حققت حجوزات الفنادق والإيجارات قصيرة الأجل عبر المنصة ما يقرب من 11 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 80% من الإيرادات العالمية لمجموعة إكسبيديا وفقا لمنصة "ستاتيستا".

: شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا السفر، تأسست عام 1996، وتشتهر بكونها من أوائل وكالات السفر الإلكترونية، وتضم عددا من شركات السفر العالمية البارزة مثل "هوتلز كوم" (Hotels.com) و"تريفاغو" (Trivago)، و"فيربو" (Vrbo). توفر الشركة خدمات شاملة تشمل حجوزات الرحلات الجوية والإقامة وتأجير السيارات وغيرها، ما جعلها ثاني أكبر وكالة سفر إلكترونية في العالم بعد "بوكينغ هولدينغ". وفي عام 2024 حققت حجوزات الفنادق والإيجارات قصيرة الأجل عبر المنصة ما يقرب من 11 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 80% من الإيرادات العالمية لمجموعة إكسبيديا وفقا لمنصة "ستاتيستا". عملها في المستوطنات الإسرائيلية: وفقا لتقرير لمؤسسة "أمنيستي" (Amnesty) ومنظمات حقوقية أخرى، تُساهم في اقتصاد المستوطنات بشكل سافر من خلال تسهيل الحجوزات وتحقيق عوائد من العقارات التي تُدار في الأراضي المحتلة، وهو ما يُعد مساهمة مباشرة في دعم توسع المستوطنات وفقا لمنصة "إنفستغيت" (investigate.info).

وتعرض من خلال علاماتها التجارية عقارات وفنادق تقع داخل المستوطنات بشكل علني، مثل مستوطنات "ألون" و"معالي أدونيم" وغيرها داخل الضفة الغربية، وتم إدراجها ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها صلات بالمستوطنات الإسرائيلية، لما يُعتقد بأنها تساهم بشكل فعال في نشاطات تدعم الاقتصاد الاستيطاني.

6- شركة إيه سي إس للخدمات الإنشائية (ACS Actividades de Construcción y Servicios SA)

البلد : إسبانيا.

: إسبانيا. القيمة السوقية : 17.13 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار).

: 17.13 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار). تعريف بالشركة : هي شركة إسبانية رائدة عالميا في مجال البنية التحتية، متخصصة في الهندسة والبناء وتشغيل المشاريع في قطاعات النقل، والإنشاءات، والمياه، والموارد الطبيعية، وتأسست المجموعة عام 1997، ويقع مقرها في مدريد، حيث تُعد من أبرز شركات البناء على مستوى العالم بفضل عملياتها المنتشرة في عدة دول.

: هي شركة إسبانية رائدة عالميا في مجال البنية التحتية، متخصصة في الهندسة والبناء وتشغيل المشاريع في قطاعات النقل، والإنشاءات، والمياه، والموارد الطبيعية، وتأسست المجموعة عام 1997، ويقع مقرها في مدريد، حيث تُعد من أبرز شركات البناء على مستوى العالم بفضل عملياتها المنتشرة في عدة دول. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: تُتهم الشركة الإسبانية، عبر شركاتها الفرعية، بالمشاركة في مشاريع بنية تحتية تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل مشروع كهرباء خط القطار السريع بين تل أبيب والقدس الذي يمر عبر أراضٍ فلسطينية.

وأُدرج اسمها في قوائم الأمم المتحدة وتقارير حقوقية باعتبارها تستفيد من موارد الاحتلال، وتنفذ أعمالا تسهل بقاء ونمو المستوطنات.

7- شركة مترونتاريو للاستثمارات (Metrontario Investments Ltd)

البلد : كندا.

: كندا. القيمة السوقية : 20.05 مليار دولار كندي (نحو 14.4 مليار دولار).

: 20.05 مليار دولار كندي (نحو 14.4 مليار دولار). تعريف بالشركة : مجموعة استثمارية وتطوير عقاري عمرها 70 عاما، بدأت ببناء المنازل وتوسعت إلى الشقق الإيجارية والوحدات السكنية في كندا والولايات المتحدة وإسرائيل، كما تنوّعت أنشطتها لتشمل مجالات غير عقارية، مثل مثبتات التربة للإنشاءات، إضافة إلى حصة في شركة "إيزوتوبيا" (Isotopia) الإسرائيلية المتخصصة في الطب النووي.

: مجموعة استثمارية وتطوير عقاري عمرها 70 عاما، بدأت ببناء المنازل وتوسعت إلى الشقق الإيجارية والوحدات السكنية في كندا والولايات المتحدة وإسرائيل، كما تنوّعت أنشطتها لتشمل مجالات غير عقارية، مثل مثبتات التربة للإنشاءات، إضافة إلى حصة في شركة "إيزوتوبيا" (Isotopia) الإسرائيلية المتخصصة في الطب النووي. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: تعمل بنشاط في الأراضي المحتلة من خلال شركات تابعة لها، ومن أبرز أنشطتها وفقا لمركز أبحاث "هو بروفيت" (WhoProfits).

شاركت في مشاريع بنية تحتية، منها بناء مسار للدراجات في جبل الشيخ المحتل وتثبيت شريط أرضي على الجدار المحيط بغزة، وتمتلك نقاط توزيع في مستوطنتي غوش عتصيون وأرييل بالضفة الغربية.

تساهم في بناء مئات الوحدات السكنية في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية مثل التلة الفرنسية، وحوما، وبسغات زئيف، إضافة إلى الإشراف على بناء مقر شرطة في مستوطنة معاليه أدوميم. شاركت شركاتها الفرعية في مشاريع توسع استيطاني أخرى، منها بناء 1400 وحدة في قرية "الولجة" الفلسطينية المحتلة و300 وحدة في القدس الشرقية.

8- شركة فوسون الدولية المحدودة (fosun international ltd)

الدولة : الصين.

: الصين. القيمة السوقية : 5.69 مليارات دولار.

: 5.69 مليارات دولار. تعريف بالشركة : مجموعة صينية ضخمة تعمل كمُجمّع استثماري متنوع تغطي قطاعات متعددة مثل الصحة، والتأمين، والعقارات، والسياحة، والتجارة بإجمالي أصول بلغ 715.7 مليار يوان صيني (حوالي 102.6 مليار دولار)، تضم مجموعة من الشركات الشهيرة مثل: فوسون فارما، وسينوفارم، وفوسون يونايتد للتأمين الصحي، ولوز ساود، وغلاند فارما، وكلوب ميد، وأتلانتس سانيا، وفي مجال الثروة تملك شركات: فيديليداد، وبانكو كوميرشال بورتوغيز (BCP)، وهاوك آند أوفهاوزر (H&A)، وبيك ري إنشورانس، وماي بنك وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

: مجموعة صينية ضخمة تعمل كمُجمّع استثماري متنوع تغطي قطاعات متعددة مثل الصحة، والتأمين، والعقارات، والسياحة، والتجارة بإجمالي أصول بلغ 715.7 مليار يوان صيني (حوالي 102.6 مليار دولار)، تضم مجموعة من الشركات الشهيرة مثل: فوسون فارما، وسينوفارم، وفوسون يونايتد للتأمين الصحي، ولوز ساود، وغلاند فارما، وكلوب ميد، وأتلانتس سانيا، وفي مجال الثروة تملك شركات: فيديليداد، وبانكو كوميرشال بورتوغيز (BCP)، وهاوك آند أوفهاوزر (H&A)، وبيك ري إنشورانس، وماي بنك وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: تمتلك المجموعة شركة "مختبرات أهافا البحر الميت" (AHAVA Dead Sea Laboratories) التي تنتج مستحضرات تجميل تعتمد على معادن من البحر الميت، وتاريخيا، كانت مقرات الإنتاج ومركز الزوار الخاص بهذه الشركة يقع في مستوطنة "متسبيه شاليم" بالضفة الغربية المحتلة وفقا لمنصة "إنفستغيت" (investigate.info).

9- مجموعة إيجيس (Egis Group)

البلد : فرنسا.

: فرنسا. القيمة السوقية : لا توجد معلومات موثوقة أن المجموعة مدرجة في سوق الأسهم.

: لا توجد معلومات موثوقة أن المجموعة مدرجة في سوق الأسهم. تعريف بالشركة : شركة عالمية رائدة في مجالات الهندسة والاستشارات والتشغيل، تقدم حلولا مبتكرة للبنية التحتية والمباني في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتركز الشركة على تصميم وتشغيل بنى تحتية ذكية ومستدامة تشمل النقل والمباني والمدن، مما جعلها من أبرز شركات الهندسة عالميا، خصوصا في قطاعي النقل والبناء. تأسست إيجيس عام 1970، وتتخذ من مدينة غويانكور في فرنسا مقرا رئيسيا لها.

: شركة عالمية رائدة في مجالات الهندسة والاستشارات والتشغيل، تقدم حلولا مبتكرة للبنية التحتية والمباني في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتركز الشركة على تصميم وتشغيل بنى تحتية ذكية ومستدامة تشمل النقل والمباني والمدن، مما جعلها من أبرز شركات الهندسة عالميا، خصوصا في قطاعي النقل والبناء. تأسست إيجيس عام 1970، وتتخذ من مدينة غويانكور في فرنسا مقرا رئيسيا لها. عملها في المستوطنات الإسرائيلية: لدى المجموعة كيان تابع لها في إسرائيل يُعرف بـ"إيغيس ريل إسرائيل" (Egis Rail Israel)، والذي يتولى تأمين عقود ومهام فنية متعلقة بالمشاريع الحضرية والنقل داخل إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة، وتشارك، من خلال فرعها الإسرائيلي، في تقديم خدمات هندسية واستشارية لمشاريع بنى تحتية في القدس والمستوطنات الإسرائيلية. هذا النشاط جعلها من بين الشركات التي تعرضت لانتقادات ووُضِعت في قوائم الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات وفقا لمركز أبحاث "هو بروفيت" (WhoProfits).

10- تريب أدفايزر (TripAdvisor, Inc)

الدولة : الولايات المتحدة.

: الولايات المتحدة. القيمة السوقية : 1.99 مليار دولار.

: 1.99 مليار دولار. تعريف الشركة : منصة عالمية رائدة في مجال السفر تأسست عام 2000، وتغطي ملايين أماكن الإقامة والمطاعم والتجارب السياحية، ما جعلها مرجعا لتخطيط الرحلات، وتمتلك المنصة علامات تجارية فرعية مثل "فياتور" (Viator) للجولات والأنشطة و"ذا فورك" (TheFork) لحجوزات المطاعم وفقا لمنصة "ستاتيستا".

: منصة عالمية رائدة في مجال السفر تأسست عام 2000، وتغطي ملايين أماكن الإقامة والمطاعم والتجارب السياحية، ما جعلها مرجعا لتخطيط الرحلات، وتمتلك المنصة علامات تجارية فرعية مثل "فياتور" (Viator) للجولات والأنشطة و"ذا فورك" (TheFork) لحجوزات المطاعم وفقا لمنصة "ستاتيستا". طبيعة عملها في المستوطنات الإسرائيلية: تُدرج الشركة على منصتها عقارات وأنشطة سياحية في مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يُمكن السياح من حجز هذه الخدمات وكأنها جزء من شبكة السياحة العامة وفقا لمنصة "إنفستغيت" (investigate.info).

قائمة بجميع الشركات الدولية العاملة في المستوطنات

في المجمل، ضمت القائمة 20 شركة أجنبية (غير إسرائيلية) من مجموع 158 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، موزعة كالتالي:

الولايات المتحدة (6 شركات)

شركة إير بي إن بي (Airbnb Inc). شركة بوكينغ هولدنغز (Booking Holdings Inc). شركة إكسبيديا غروب (Expedia Group Inc). شركة موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions, Inc). شركة ري/ماكس هولدنغز (Re/Max Holdings, Inc). شركة تريب أدفايزر (TripAdvisor, Inc).

إسبانيا (4 شركات)

شركة أنشطة البناء والخدمات (ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A). شركة البناء والمساعدات في السكك الحديدية (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. – CAF). شركة الهندسة والاقتصاد في النقل (Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P, S.A. – Ineco). الشركة الإسبانية للتركيبات الصناعية (Sociedad Española De Montajes Industriales S.A. – SEMI).

فرنسا (شركتان)

شركة إيجيس (Egis). شركة إيجيس ريل (Egis Rail).

شركة غرينكوت بي إل سي (Greenkote P.L.C). شركة جيه سي بامفورد للحفارات (J.C. Bamford Excavators Ltd. – JCB).

لوكسمبورغ (شركة واحدة)

شركة ألتيس إنترناشيونال (Altice International Ltd)

هولندا (شركة واحدة)

شركة بوكينغ دوت كوم (Booking.com B.V)

ألمانيا (شركة واحدة)

شركة هايدلبرغ للمواد (Heidelberg Materials AG)

البرتغال (شركة واحدة)

شركة ستكونفر (Steconfer S.A)

الصين (شركة واحدة)

شركة فوسون إنترناشيونال (Fosun International Ltd)

كندا (شركة واحدة)

شركة مترونتاريو للاستثمارات المحدودة (Metrontario Investments Ltd)