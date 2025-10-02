ماسك أول شخص بالعالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار

أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا -الأربعاء- أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة تبلغ 500 مليار دولار، بفضل انتعاش أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية وارتفاع تقييمات

الشركات الناشئة الأخرى المملوكة لرائد الأعمال التكنولوجية.

وأظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن القيمة الصافية لثروة ماسك بلغت فاقت 500 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 499.1 مليار دولار.

وتدفع أسهم تسلا الزيادة في صافي ثروة ماسك، إذ ارتفعت بأكثر من 14% هذا العام حتى الآن، وصعدت تقريبا -أمس الأربعاء- لتضيف أكثر من 7 مليارات دولار إلى صافي ثروة ماسك.

واقترح مجلس إدارة تسلا الشهر الماضي خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار لماسك، مما يؤكد سيطرته على شركة تصنيع السيارات في وقت تحاول فيه التحول إلى شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ورفعت شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس.إيه.آي" وشركة "سبيس إكس" لتصنيع الصواريخ تقييماتهما هذا العام.

ويأتي لاري إليسون مؤسس أوراكل بعد ماسك كثاني أغنى شخص في قائمة فوربس مع بلوغ صافي ثروته حوالي 350.7 مليار دولار حتى أمس الأربعاء.

ثم ثمارك زاكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بثروة صافية تبلغ 245.8 مليار دولار في قائمة فوربس.

وبعد تخرجه من جامعة بنسلفانيا وتركه جامعة ستانفورد، جمع ماسك أول ملايينه عندما باع شركة برمجيات للنشر الإلكتروني لشركة كومباك الأميركية المختصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر مقابل أكثر من 300 مليون دولار عام 1999.

ثم اندمجت شركته التالية مع باي بال، وبعد مغادرته تلك الشركة، أسس قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا شركة "سبيس إكس" للصواريخ الفضائية عام 2002، وأصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عام 2004.