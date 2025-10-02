نقلت رويترز عن مصدر اليوم الخميس قوله إن قيمة شركة أوبن إيه.آي مطورة روبوت الدردشة شات جي.بي.تي وصلت إلى 500 مليار دولار بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أسهما بما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

ويمثل هذا ارتفاعا في‭‭‭ ‬‬‬قيمتها الحالية البالغة 300 مليار دولار، مما يبرز المكاسب السريعة التي حققتها الشركة من حيث عدد المستخدمين والإيرادات.

وقال المصدر إنه ضمن الصفقة، باع موظفو أوبن إيه.آي أسهما لتحالف من المستثمرين منهم ثرايف كابيتال وسوفت بنك ومجموعة دراغونير للاستثمار وشركة إم.جي.إكس في أبوظبي وتي.روبرايس.

وأضاف المصدر أن الشركة سمحت ببيع أسهم تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في السوق الثانوية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16% تقريبا عن إيرادات العام الماضي بأكمله، وفقا لما ذكره موقع إنفورميشن هذا الأسبوع.

وقالت أوبن إيه آي إنها أنفقت مبلغا كبيرا هو 2.5 مليار دولار، فيما يرجع بشكل كبير إلى تكاليف البحث والتطوير، لتطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيل "شات جي بي تي"، وفق الموقع ذاته.

شبكة اجتماعية

وكشفت "أوبن إيه آي" أول أمس الثلاثاء عن تطبيق جوال جديد أطلق عليه "سورا" (Sora) يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي منصة قدّمتها الشركة المطورة لـ"شات جي بي تي" على هيئة شبكة اجتماعية.

ويتوفر التطبيق حاليا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، ويستند إلى أحدث نموذج لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، "سورا 2" خليفة "سورا" والذي طرحته الشركة في فبراير/شباط 2024 وجرى اعتماد اسمه العام لهذا التطبيق.