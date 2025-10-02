الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار بنهاية الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية وسط ثباته بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1415 دينارا عند البيع 1412.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1415.5 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1412.5 دينارا، وسعر الشراء 1411 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1420.5 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1415.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1415 دينارا للبيع، 1410 دنانير للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1419.5 دنانير، أما الشراء فقد كان 1415 دينارا.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.

سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.

سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

ارتفاع مؤقت

أوضح الخبير الاقتصادي حميد الجابري أن التراجع الملحوظ الذي شهده سعر صرف الدولار الأميركي مؤخرا أمام الدينار العراقي هو نتيجة لتضافر عدة عوامل اقتصادية وسوقية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا التراجع قد يكون مؤقتا.

وقال الجابري خلال حديثه للجزيرة نت إن انخفاض سعر الصرف جاء مدفوعا بـ3 محاور رئيسية، وهي:

زيادة الطلب على الدينار: حيث شهد السوق تحولاً نحو العملة المحلية لغرض المعاملات والتسويات.

لجوء عدد من التجار والمستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن ساهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار.

ارتفاع الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة بالإضافة إلى تراجع عمليات تهريب العملة.

وأكد الجابري أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل فعال في هبوط سعر صرف الدولار. ومع ذلك، شدد على أن التراجع الحالي "مؤقت"، وأن السعر مرجح للاستقرار عند الحد الحالي الذي وصل إليه.

كما حذّر الجابري من أن أي أزمة سياسية أو اقتصادية مفاجئة أو غير متوقعة في البلاد تبقى قادرة على رفع سعر الدولار مجددا، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي للحفاظ على استدامة سعر الصرف.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار