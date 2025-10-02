الذهب قرب أعلى مستوى بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية

اقترب الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه الجلسة الماضية، بدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية وحالة الضبابية السياسية.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 3871.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.1 دولارا أمس الأربعاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3896.7 دولارا.

وأظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تراجعها 3 آلاف وظيفة في أغسطس/آب عقب مراجعة بالخفض.

وأوقفت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غدا الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، يرجح المتعاملون خفضا بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

وعادة ما يميل الذهب -الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي- إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 47.38 دولارا للأوقية.

كسب البلاتين 0.7% إلى 1567.41 دولارا.

قفز البلاديوم 2.4% إلى 1274.68 دولارا.

وتوقع خبراء أن يبلغ سعر الذهب 4 آلاف دولار في الفترة القليلة المقبلة، وقال المحلل الاقتصادي مصطفى فهمي في تصريح سابق للجزيرة نت إن التوقعات الاقتصادية السلبية للاقتصاد الأميركي وحالة الركود التضخمي التي بدأ يدخل فيها وتراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية، أفضت إلى ارتفاع في أسعار الذهب.

وأضاف أن ثمة مستجدات ترفع أسعار الذهب وهي عملية الإغلاق الحكومي الأميركي المقبلة، التي سيترتب عليها نتائج سلبية، مشيرا أيضا إلى احتمال حدوث تغيرات داخل الاحتياطي الاتحادي في ظل تهديد ترامب المتزايد بإقالة رئيسه جيروم باول.