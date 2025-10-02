تمويل جديد من صندوق النقد لكوت ديفوار وإشادة بالإصلاحات

أعلنت كوت ديفوار عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من المفاوضات في أبيدجان، يشمل المراجعة الخامسة لبرامج "التسهيل الائتماني الممدد" و"الآلية الموسعة للقرض" إضافة إلى المراجعة الرابعة لـ"صندوق المرونة والاستدامة".

وبحسب بيانات موقع "سيكا فاينانس" ينتظر أن تحصل البلاد على تمويل جديد بقيمة 471 مليار فرنك أفريقي (نحو 844 مليون دولار) موزع بين 285 مليار فرنك (509 ملايين دولار) عبر برامج التسهيل والآلية الموسعة، و186 مليار فرنك (334 مليون دولار) عبر صندوق المرونة.

ويظل هذا التمويل مرهونا بمصادقة مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

إصلاح مالي وعودة الانضباط

أشاد صندوق النقد بما وصفه بـ"التقدم الكبير" في إدارة المالية العامة، حيث يتوقع أن يتراجع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في انسجام مع معايير الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.

ويعزى هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين، وهما تعبئة أكبر للإيرادات الضريبية وضبط أكثر صرامة للنفقات العامة.

وإذا استمرت هذه الديناميكية، فسترتفع الإيرادات الضريبية من 15% من الناتج المحلي هذا العام إلى 15.7% عام 2026، وهو ما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.