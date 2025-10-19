لماذا أوقفت الصين خطط إصدار عملات رقمية مستقرة؟

أوقفت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة خططها لإطلاق عملات مستقرة في هونغ كونغ، بعد أن أثارت بكين مخاوف بشأن صعود العملات التي يسيطر عليها القطاع الخاص.

وأعلنت شركات، منها مجموعة "آنت غروب" المدعومة من "علي بابا" ومجموعة التجارة الإلكترونية "جيه دي دوت كوم"، خلال الصيف الماضي، أنها ستشارك في برنامج هونغ كونغ التجريبي للعملات المستقرة أو ستصدر منتجات مدعومة بأصول افتراضية، مثل السندات الرمزية.

لكنها علّقت منذ ذلك الحين طموحها المتعلق بالعملات المستقرة بعد تلقيها تعليمات بعدم المضي قدما من الجهات التنظيمية الصينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) وإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

والعملات الرقمية المستقرة هي رموز رقمية مرتبطة بعملات ورقية، مثل الدولار الأميركي، وتعد حجر الزاوية في تداول العملات المشفرة.

مخاوف

حسب 5 مصادر، فإن مسؤولي بنك الشعب الصيني نصحوا بعدم المشاركة في الطرح الأولي للعملات المستقرة بسبب مخاوف بشأن السماح لمجموعات التكنولوجيا وشركات الوساطة بإصدار أي نوع من العملات.

وقال مصدر مطلع على إحاطات البنك المركزي لمجموعات التكنولوجيا إن إصدار عملات مستقرة يديرها القطاع الخاص يُنظر إليه أيضا على أنه تحدٍّ لمشروع العملة الرقمية لبنك الشعب الصيني، "اليوان الرقمي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله: "يكمن القلق التنظيمي الحقيقي في من يملك الحق النهائي في إصدار العملات: البنك المركزي أم أي شركات خاصة في السوق؟".

إصدار عملات مستقرة يديرها القطاع الخاص يُنظر إليه على أنه تحدٍ لمشروع العملة الرقمية لبنك الشعب الصيني، اليوان الرقمي

ورفض السلطات الصينية يؤكده مدى حرص الجهات التنظيمية حول العالم على الاستجابة لظهور العملات المستقرة، لا سيما بعد أن روجت لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها ركيزة للتمويل ووسيلة لاستعراض هيمنة الدولار الأميركي.

إعلان

وقال البنك المركزي الأوروبي إن الاعتماد الواسع النطاق على العملات الرقمية المستقرة المستندة إلى الدولار قد تعوق قدرته على التحكم في السياسة النقدية.

وفي أغسطس/آب الماضي، بدأت سلطة النقد في هونغ كونغ -وهي البنك المركزي الفعلي للإقليم- بقبول طلبات مُصدري العملات المستقرة، مُرسّخة بذلك مكانتها كساحة اختبار للبر الرئيسي الصيني.

وفي الصين، ازداد الاهتمام ببرنامج هونغ كونغ خلال الصيف، إذ أشار بعض المسؤولين إلى أن العملات المستقرة المقومة بالرنمينبي قد تُعزز الاستخدام الدولي لليوان.

تحد مالي

في يونيو/حزيران، قال تشو غوانغياو، نائب وزير المالية السابق في الصين، إن "الهدف الإستراتيجي وراء ترويج الولايات المتحدة للعملات الرقمية المستقرة هو الحفاظ على هيمنة الدولار"، ومن الضروري أن تستجيب الصين لهذا التحدي المالي من خلال تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالرنمينبي.

وقال تشو في منتدى عُقد في بكين في يونيو/حزيران: "يجب أن نستفيد بشكل كامل من البرامج التجريبية في هونغ كونغ.. يجب دمج عملة الرنمينبي المستقرة في التصميم الشامل للإستراتيجية المالية الوطنية".

لكن شخصين مطلعين على خطط مجموعات التكنولوجيا قالا إن الجهات التنظيمية المالية تتخذ نهجا أكثر حذرا عقب خطاب ألقاه محافظ بنك الشعب الصيني السابق، تشو شياوتشوان، أواخر أغسطس/آب الماضي.

وفي منتدى مالي مغلق عُقد في بكين في يوليو/تموز، حث تشو على إجراء تقييم شامل للعملات المستقرة والمخاطر النظامية المحتملة التي تُشكلها.

وقال تشو في منتدى "تشاينا فاينانس 40" -وفق مقال نشره لاحقا مركز الأبحاث المدعوم من الدولة- "نحن بحاجة إلى توخي الحذر من خطر الاستخدام المفرط للعملات المستقرة في المضاربة على الأصول، لأن التوجيه الخطأ قد يؤدي إلى الاحتيال وعدم الاستقرار في النظام المالي".

وحث تشو على "تقييم دقيق للطلب الحقيقي على العملات الرقمية كأساس تكنولوجي".

وأضاف: "على الرغم من اعتقاد كثيرين أن العملات المستقرة ستعيد تشكيل نظام المدفوعات، فإنه في الواقع لا يوجد مجال كبير لخفض التكاليف في النظام الحالي، لا سيما في مدفوعات التجزئة".