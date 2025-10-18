أميركا تبحث تعزيز مشاركتها بقطاع المعادن الحيوية في ليبيريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش سبل تعزيز المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا، خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مع وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت في بيان، إن روبيو ونيانتي التقيا في واشنطن يوم الخميس الماضي لمناقشة تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيريا وتوسيع المشاركة التجارية الأميركية في ليبيريا.

وأضاف "استكشف الاجتماع سبل توسيع المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا بهدف توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وليبيريا".

وشهر أغسطس/آب الماضي حدّثت الولايات المتحدة قائمتها للمعادن الحيوية، مع توجه لإضافة النحاس والبوتاس والفضة، وهي موارد تتوفر بكثافة في القارة الأفريقية، مما يفتح الباب أمام فرص تمويلية واستثمارية جديدة للدول المنتجة.

وقالت أوبري هروبي، رئيسة فريق عمل المعادن الحيوية في مركز أفريقيا التابع لمجلس الأطلسي -وقتها- إن إدراج هذه المعادن "يفتح قنوات دعم من الحكومة الأميركية".

كما قال دنكان وود، مؤسس شركة هيرست للاستشارات الدولية -حينها- إن هذه القائمة قد تُمهّد لحوار أوسع بين واشنطن والدول الأفريقية المنتجة، يتجاوز مجرد شراء المعادن ليشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وتزخر أفريقيا بنحو 30% من احتياطيات المعادن الحرجة (المعادن النادرة) في العالم، وتصنف القارة السمراء ثالثَ أكبر وجهة للاستثمار في التعدين العالمي بعد أميركا اللاتينية وكندا.

واستقبلت أفريقيا نحو 13.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين بين عامي 2018 و2022، بمبلغ تراكمي بلغ قدره 77 مليار دولار.