هيئة الذهب الحكومية تعزز احتياطيات غانا من النقد الأجنبي

أعلن محافظ بنك غانا المركزي جونسون أسياما أن بلاده تمكنت من إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطي ما يعادل 4 أشهر ونصف من الواردات، بعد أن كانت قد تراجعت بشكل حاد خلال أزمة اقتصادية ضربت البلاد عام 2022.

وأوضح أسياما، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن إنشاء هيئة حكومية جديدة لتجارة الذهب في مارس/آذار الماضي لعب دورا محوريا في هذا التحول.

وجمعت الهيئة -المعروفة باسم "غولدبود"- نحو 8 مليارات دولار عبر مركزية شراء الذهب وتصديره، مما ضمن عودة عائدات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي المحلي.

وقال المحافظ "نحن ندير الهيئة كصندوق دوّار، وقد ساعدتنا حتى الآن بشكل ملموس في تعزيز الاحتياطيات".

وأشار أسياما إلى أن البنك المركزي ما زال يتسلم سبائك الذهب مباشرة من شركات التعدين الكبرى بموجب اتفاقيات قائمة، وهو ما يعزز رصيد البلاد من المعدن النفيس.

ويعد ذلك تحولا عن الوضع السابق، إذ كانت الصادرات تهيمن عليها شركات خاصة، بينما كانت عائداتها غالبا لا تدخل النظام المصرفي المحلي.

تشريعات للعملات الرقمية

وفي سياق متصل، كشف المحافظ أن غانا تعتزم تنظيم قطاع العملات المشفرة قبل نهاية العام الجاري عبر مشروع قانون أُعدّ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وينص التشريع المعروض حاليا على البرلمان على منح البنك المركزي صلاحيات ترخيص ومراقبة أنشطة الأصول الافتراضية، بعد أن لوحظ تحويل جزء من تدفقات التحويلات المالية عبر العملات المستقرة وقنوات غير رسمية.