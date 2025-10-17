أبرز 5 منح جامعية مجانية للدراسة في آسيا

شهد العقد الأخير إقبالا متزايدا من الطلاب العرب على الدراسة في الجامعات الآسيوية مدفوعين بسمعتها الأكاديمية المتصاعدة، وجودة برامجها التعليمية التي باتت تنافس نظيراتها في أوروبا وأميركا.

فقد أصبحت العديد من الدول الآسيوية اليوم مركزا علميا يضم بعضا من أفضل الجامعات بالعالم في مجالات مثل: التكنولوجيا، الطب، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، العلوم الاجتماعية.

وتُعد دول، مثل اليابان والصين وماليزيا، وجهاتٍ مفضلة للطلاب العرب بفضل ما تقدمه من منح دراسية سخية، وبرامج بحثية متقدمة، وبيئة أكاديمية منفتحة على الثقافات.

كما تتميز الجامعات الآسيوية بالجمع بين الصرامة العلمية والتطبيق العملي، وتركيزها على الابتكار والبحث العلمي الذي يواكب احتياجات أسواق العمل المستقبلية.

وفي هذا التقرير، نُسلط الضوء على أبرز 5 منح جامعية آسيوية للطلاب الدوليين بمن فيهم العرب، تتيح لهم فرصة الدراسة بمؤسسات تعليمية متقدمة، واكتساب خبرات أكاديمية وحياتية تثري مسيرتهم العلمية والمهنية.

منحة الحكومة اليابانية (MEXT/Monbukagakushō Scholarship)

تعريف: تُعد منحة الحكومة اليابانية "إم إي إكس تي" (MEXT) واحدة من أكبر المنح الدراسية الممولة بالكامل في العالم، وهي برنامج من الحكومة اليابانية لتمويل الطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات عبر مختلف المستويات، بما في ذلك برامج البكالوريوس والدراسات العليا والبحثية.

مزايا المنحة: تغطي الرسوم الدراسية، وتوفر راتبا شهريا لتغطية نفقات المعيشة، بالإضافة إلى تذكرة سفر ذهابا وإيابا.

التقديم والاختيار

التقديم يتم عبر السفارة اليابانية أو القنصلية في بلدك في مواعيد محددة وفقا لمنصة "ادرس في اليابان" (Study in Japan).

لا ترسل الطلب مباشرة إلى مقر المنحة في اليابان بل تُرسل إلى السفارة أو القنصلية حسب توجيهات البلد.

بعد القبول المبدئي من السفارة، يُرسل الطلب إلى مقر المنحة في اليابان لإجراء التقييم النهائي.



شروط المنحة

وفقا لمنصة الجائزة وموقع "ادرس في اليابان" (Study in Japan):

يجب أن تكون من دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان.

يجب أن تكون في حالة صحية جيدة لتتمكن من الدراسة في اليابان.

العمر لمرحلة البكالوريوس: من 18-25 عاما.

لطلاب الدراسات العليا: لا يزيد على 35 عاما.

المؤهل الأكاديمي: يجب أن يكون المتقدم قد أكمل 12 سنة من التعليم المدرسي (الثانوي) أو على وشك إكماله قبل وصوله إلى اليابان. ويجب أن يكون التعليم مكافئا لنظام الثانوية اليابانية.

اللغة والاختبارات:

على المتقدم اجتياز اختبارات القبول التي تجريها السفارة اليابانية وتشمل مواد مثل: اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة اليابانية والعلوم (فيزياء/كيمياء/أحياء) حسب التخصص.

لا يُشترط معرفة اللغة اليابانية مسبقا، إذ تشمل المنحة سنة تحضيرية لتعلم اليابانية.

منحة الحكومة الصينية (China Scholarship Council CSC)

تعريف: هي منحة حكومية صينية تُمنح للطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات تحت برنامج المنح الحكومي، وتُقدم للدرجات الجامعية: البكالوريوس الماجستير، الدكتوراه.

ويبلغ عدد الجامعات الصينية المشاركة في هذا البرنامج 273 جامعة سنويا، وفقا للمنصة الرسمية للمنحة.

مزايا المنحة

تغطية الرسوم الدراسية مجانا في الجامعة المختارة.

السكن مجانا في السكن الجامعي.

مكافأة شهرية للمعيشة تختلف حسب الدرجة

– لطلاب البكالوريوس: حوالي 2500 يوان صيني شهريا. (الدولار يعادل 7.1 يوانات)

– لطلاب الماجستير: حوالي 3000 يوان شهريا.

لطلاب الدكتوراه: حوالي 3500 يوان شهريا.

– لطلاب البكالوريوس: حوالي 2500 يوان صيني شهريا. (الدولار يعادل 7.1 يوانات) – لطلاب الماجستير: حوالي 3000 يوان شهريا. لطلاب الدكتوراه: حوالي 3500 يوان شهريا. تتيح المنحة تعلم الصينية إذا كان البرنامج يُدرس بالصينية، مع إمكانية الدراسة بالإنجليزية في بعض الحالات.

شروط المنحة

العمر

– لمرحلة البكالوريوس: حتى 25 سنة

– لمرحلة الماجستير: حتى 35 سنة

– لمرحلة الدكتوراه: حتى 40 سنة

– لمرحلة البكالوريوس: حتى 25 سنة – لمرحلة الماجستير: حتى 35 سنة – لمرحلة الدكتوراه: حتى 40 سنة المؤهلات الأكاديمية

– يجب أن يكون المتقدم حائزا على الشهادة الأكاديمية السابقة (الثانوية للبكالوريوس، البكالوريوس للماجستير، الماجستير للدكتوراه) بمستوى جيد على الأقل.

– في حال كون الشهادة النهائية لم تُصدر بعد، يمكن تقديم ما يُسمى "شهادة الأمل" (hope certificate) بشرط أن تُنجَز الشهادة قبل الوصول إلى الصين.

– يجب تقديم "خطة دراسية" (Study Plan) أو مقترح بحث (Research Proposal) والذي يُعد عنصرا مهما في التقييم.

– يُسمَح لكل واحد أن يُقدم إلى 3 جامعات كحد أقصى في السنة الواحدة.

طريقة التقدم للمنحة

اختيار الجامعة والتخصص عبر التسجيل في نظام "سي إس سي" CSC الإلكتروني، وتعبئة طلب المنحة عبر النظام الإلكتروني الرسمي.

تحضير المستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب.

بعد تعبئة الطلب الإلكتروني، يُطلب منك غالبا إرسال النسخ المطبوعة أو الموثقة من المستندات إلى مكتب الطلاب الدوليين في الجامعة المعنية أو إلى السفارة الصينية في بلدك.

منحة ينشينغ (Yenching Scholarship)

تعريف: هي منحة دراسات عليا (درجة الماجستير) تُقدَّم من أكاديمية "ينشينغ" في جامعة بكين (Peking University) ضمن برنامج الدراسات الصينية متعددة التخصصات. وهي ممولة بالكامل وتشمل عدة تغطيات مالية ومزايا للطلاب المقبولين.

وصمم برنامج المنحة ليمنح الطلاب الفرصة لدراسة الصين من منظور متعدد التخصصات، ضمن مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع التركيز على فهم دور الصين في العالم المعاصر.

مدة الدراسة: سنتان، حيث يقضي الطالب السنة الأولى في إكمال المقررات، وتكرس السنة الثانية لإعداد الرسالة، مع إمكانية البقاء في الحرم الجامعي حسب الأداء.

مزايا المنحة

وفق المنصة الرسمية للأكاديمية ومنصة "تشاينا أدميشنز" (china-admissions) تُمنح:

تغطية كاملة للرسوم الدراسية في برنامج الماجستير بأكاديمية "ينشينغ".

سكن مجاني داخل الحرم الجامعي طوال مدة الدراسة مخصص شهري للمعيشة يغطي نفقات الطالب اليومية طوال فترة المنحة.

تذكرة سفر دولية ذهابا وإيابا من بلد الطالب إلى بكين عند بدء الدراسة ونهايتها.

تأمين صحي شامل يغطي الخدمات الطبية طوال مدة الإقامة في الصين.

دعم مالي إضافي للبحوث والمشاريع الأكاديمية المتعلقة بدراسات الصين أو الموضوعات متعددة التخصصات.

شروط المنحة

يجب أن يكون المتقدّم حاصلا على شهادة البكالوريوس أو أن يكون في السنة النهائية من الدراسة الجامعية بحيث يتخرج قبل الموعد المطلوب.

أن يكون لدى المتقدم سجل أكاديمي متميز.

يجب تقديم شهادة من اختبارات الإنجليزية المقبولة: مثل "أيلتس" (IELTS) بحد أدنى 5 أو "توفل" (Tofel) بحد أدنى 100 أو ما يُعادلها من اختبارات.



طريقة التقدم للمنحة

يُفتح التقديم عبر بوابة القبول الخاصة بالأكاديمية (بوابة التقديم الإلكترونية).

يجب على المتقدم إنشاء حساب وملء طلب التقديم الإلكتروني، وتحميل المستندات المطلوبة.

عدد المقبولين: تقبل الأكاديمية سنويا حوالي 120 طالبا جديدا (حوالي 20% من داخل الصين و80% من الطلبة الدوليين).

منحة تايوان Taiwan Scholarship Program

تعريف: منحة حكومية مقدمة من وزارة التعليم التايوانية لدعم الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة الجامعية أو العليا في الجامعات.

وتُغطي الدراسة مدة 4 سنوات للبكالوريوس سنتين للماجستير و4 سنوات للدكتوراه.

مزايا المنحة

وفقا لمنصة المنحة عبر وزارة التعليم التايوانية تتضمن المزايا ما يلي:

تغطية الرسوم الدراسية والمصاريف الأكاديمية حتى 40 ألف دولار تايواني لكل فصل دراسي.

مخصص شهري للمعيشة كالتالي:

– 15 ألف دولار تايواني لطلاب البكالوريوس

– 20 ألف دولار تايواني لطلاب الماجستير والدكتوراه.

شروط المنحة

أن يكون المتقدِّم أجنبي الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية على الأقل وسجل أكاديمي ممتاز.

غير مؤهل للتقديم من سبق له أن:

– حمل الجنسية التايوانية أو كان طالبًا في جامعة تايوانية.

– درس في تايوان على نفس مستوى الدرجة المطلوبة.

– حصل سابقا على منحة تايوان لأكثر من 5 سنوات.

– يتلقى منحة أو دعما آخر من جهة تايوانية.

طريقة التقدم للمنحة

يُقدم طلب المنحة عبر السفارة أو البعثة الدبلوماسية التايوانية في بلد الطالب المتقدم.

يجب التقديم بشكل منفصل إلى جامعة تايوانية للحصول على القبول الأكاديمي.

منحة ماليزيا الدولية (Malaysia International Scholarship)

تعريف: هي منحة حكومية ماليزية تُقدّم للطلاب الدوليين لمتابعة الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) في الجامعات الماليزية العامة وبعض الجامعات الخاصة المُعتمدة.

مزايا المنحة

وفقا لمنصة المنحة الرسمية لعام 2025

تغطية الرسوم الدراسية بالكامل خلال فترة المنحة.

مخصص شهري للمعيشة يبلغ 1500 رينغت ماليزي خلال فترة الدراسة. الدولار يعادل 4.2 رينغت

تذكرة طيران ذهابا وإيابا من بلدك إلى ماليزيا.

منحة إصدار الرسالة/الدعم للنشر والمؤتمرات لطلاب الدكتوراه.

تأمين صحي دعم إضافي للنفقات الداخلية مثل الكتب أو التنقل داخل الجامعة.

شروط المنحة

أن تكون طالبا من دول مؤهلة حسب قائمة الدول المستفيدة، وتضم القائمة أغلب الدول العربية.

أن تكون الدراسة بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي الماليزية المشاركة بالمنحة.

أن تمتلك مؤهلات أكاديمية جيدة

– لبرنامج الماجستير : معدل لا يقل عن جيد في البكالوريوس.

– لبرنامج الدكتوراه: شهادة ماجستير بمعدل عال في تخصص ذي صلة.

– لبرنامج الماجستير معدل لا يقل عن جيد في البكالوريوس. – لبرنامج الدكتوراه: شهادة ماجستير بمعدل عال في تخصص ذي صلة. إجادة الإنجليزية: نتائج امتحانات معترف بها مثل "الأيلتس" أو التوفل" أو إثبات أن الدراسة السابقة كانت بالإنجليزية.

أن يكون عمرك ضمن الحدود المقررة ولا يزيد على 40 سنة لبرنامج الماجستير و45 سنة للدكتوراه.

أن يكون لديك عرض قبول من جامعة ماليزية للمستوى المطلوب، أو أنك حاليا طالب في جامعة ماليزية مع فترة متبقية كافية لدراسة المنحة.

تقديم مقترح بحث (Research Proposal) مناسب إذا كان التخصص بحثيا (خاصة للدكتوراه).

الحفاظ على الأداء الأكاديمي الجيد طوال مدة المنحة، وألا تقوم بأي عمل مدفوع بدون إذن رسمي.

طريقة التقدم للمنحة

فتح حساب وتسجيل الدخول عبر موقع بوابة الطلبات الإلكترونية.

ملء الاستمارة الإلكترونية وإدخال جميع البيانات المطلوبة.