أميركا تطلب من اليابان وقف واردات الطاقة الروسية

أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، خلال اجتماع عُقد الأربعاء، بأن إدارة ترامب تتوقع من اليابان وقف استيراد الطاقة من روسيا، وفقا لما ذكره منشور على موقع إكس.

وفي حين تُكثّف الولايات المتحدة جهودها لخفض مبيعات الطاقة الروسية لوقف مصدر تمويلها الرئيسي للحرب في أوكرانيا، لطالما صرّحت اليابان بأنها لا تُخطط لوقف شراء الغاز الطبيعي المُسال الروسي لأسباب تتعلق بأمن الطاقة، وحصلت الدولة الآسيوية على حوالي 8% من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال من روسيا العام الماضي.

نحو سلام عادل

رفض كاتو التعليق على تفاصيل الاجتماع، لكنه قال في مؤتمر صحفي إن "موقف اليابان الأساسي هو العمل بشكل وثيق مع مجموعة السبع لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، وبذل كل ما في وسعنا في هذا الإطار".

واليابان هي العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي لم يُوقف واردات الغاز الروسي أو يلتزم بوقفها.

يشار إلى أن الضغوط الأميركية لوقف ورادات الطاقة الروسية شملت الاتحاد الأوروبي والهند وتركيا.

وقال بيسنت، في منشوره على موقع إكس، إن الزعيمين الأميركي والياباني ناقشا كذلك خطط تركيز الاستثمار الإستراتيجي الياباني في الولايات المتحدة من خلال اتفاقية تجارية وقضايا تتعلق بالعلاقة الاقتصادية بين البلدين.