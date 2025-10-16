تجارة تركيا مع أفريقيا تفوق 37 مليار دولار في 2024

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الخميس، أن حجم التجارة مع الدول الأفريقية تجاوز 37 مليار دولار العام الماضي، متوقعا بلوغها 40 مليار دولار العام الجاري.

وأشار بولاط في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الأفريقي في إسطنبول إلى أن المنتدى سيستمر يومين لمناقشة سبل تجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتعزيز الشراكة بين تركيا وأفريقيا.

وأوضح أن المنتدى سيبحث العديد من مجالات التعاون المحتملة، لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي وتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والنسيج والطاقة والتعدين واللوجستيات.

يحضر المنتدى وزراء ومسؤولون ونحو 3 آلاف رجل أعمال من 54 دولة أفريقية وتركيا، ويستمر ليومين، ويركز على مجموعة من قطاعات ذات أولوية، بينها الزراعة والأغذية، والطاقة المتجددة، والتعدين، وصناعة السيارات، والنسيج، والنقل واللوجستيك، والإنشاءات والمقاولات، والصناعات الدفاعية والتقنيات الرقمية.

استثمارات تركية في أفريقيا

أضاف بولاط أن استثمارات الأتراك في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بأفريقيا بلغت 15 مليار دولار، مما أسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وتنمية لدول القارة.

وذكر بولاط أن المقاولين الأتراك شاركوا في 2043 مشروعا تنمويا في عموم القارة الأفريقية، وأنجزوا أعمال بناء تقارب قيمتها 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن الخطوط الجوية التركية تسير رحلات إلى أكثر من 40 دولة أفريقية، وتغطي 62 وجهة، وتربط دول القارة بالعالم عبر إسطنبول.

وأوضح أن الوكالة التركية للتنمية والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية تنفذ أنشطة ثقافية واجتماعية وإنسانية مهمة في العديد من الدول الأفريقية.