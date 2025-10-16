تركيا تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.3% في 2025

توقع جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نمو الاقتصاد في البلاد خلال العام 2025 بنسبة 3.3%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يلماز في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة اليوم الخميس بشأن موازنة العام المقبل 2026.

وقال يلماز "حقق اقتصادنا نموا بنسبة 3.3% في العام 2024، ونتوقع أن يواصل النمو بنفس النسبة في 2025".

ويعد هذا المعدل أقل من المعدل الذي توقعه صندوق النقد الدولي عند 3.5%، وفق البيانات الواردة في تحديث آفاق النمو العالمي الصادرة الأسبوع الجاري، كما يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.7% في العام المقبل.

وأشار يلماز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا يصل إلى 3.8% خلال العام 2026 في ظل حالة عدم اليقين العالمية والتوقعات المعتدلة للنمو العالمي.

كما لفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في تركيا إلى 8.5% في العام 2025 وإلى 8.4% في 2026.

وبخصوص قطاع التصدير، قال يلماز "نتوقع أن نواصل الزيادة المستمرة في الصادرات خلال العام 2026، وأن نحقق هدفنا المتمثل في بلوغ صادرات بقيمة 282 مليار دولار".

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الانضباط المالي وخفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد وتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف أن إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023 (الولايات الجنوبية) وإنشاء مدن مقاومة للكوارث سيظلان من أولويات موازنة العام 2026.