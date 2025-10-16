ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نهاية الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الخميس- في السوق الموازية، مع استمرار تثبيت السعر بالسوق الرسمية عند إغلاق تعاملات الأسبوع في سوق الصرف بالمحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسوق الموازية

بغداد: بلغ سعر الدولار 1417 دينارا عند البيع و1413.5 دينارا عند الشراء، وكان سعر البيع أمس 1419 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1415.5 دينارا.

أربيل: بلغ سعر البيع 1416.5 دينارا، ووصل سعر الشراء 1411.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1418.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1413.5 دينارا.

البصرة: بلغ سعر الصرف في البصرة 1415 دينارا للبيع، و1410.5 دنانير للشراء، بعد أن سجل مساء أمس 1418.5 دينارا للبيع، و1413 دينارا للشراء.

سعر صرف الدينار بالتعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

تقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

حظر استيراد الدواجن خفف الضغط على الدولار

أكد الخبير الاقتصادي ياسر عيدان أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار (بالسوق الموازية) يرجع إلى تضافر الإجراءات الحكومية، مع عوامل انكماشية محددة في السوق.

وقال عيدان -في حديث مع الجزيرة نت- إن القرارات التنظيمية والرقابية الصارمة على نافذة بيع العملة، إلى جانب الإجراءات الهادفة لدعم المنتج المحلي، هي المحرك الأساسي.

وأشار إلى دخول قرار حظر استيراد بعض السلع، كالدواجن واللحوم البيضاء، حيز التنفيذ مؤديا إلى انخفاض مباشر في الطلب على الدولار اللازم لتمويل هذه الواردات.

وتابع "هذا التراجع في الطلب، المدعوم بحالة من الركود النسبي في حركة السوق التجارية العامة، أدى إلى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، مما سمح للدينار باكتساب بعض القوة".

وأشار إلى ضرورة النظر إلى هذا الانخفاض بواقعية، مؤكداً أن "هذا التحسن في سعر الصرف ليس دائماً بالضرورة، بل هو متذبذب ويتأثر بعوامل السوق اللحظية، إضافة إلى تطورات الامتثال المصرفي الدولي".

واستدرك "قد نشهد صعوداً أو هبوطاً طفيفاً الأيام المقبلة، لكن الأهم أن الإجراءات الأخيرة نجحت في إخماد التقلبات الكبيرة والارتفاعات الجنونية التي عصفت بالسوق سابقاً".

عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار