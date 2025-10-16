واصل الذهب الصعود إلى مستويات قياسية اليوم الخميس مستفيدا من زيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4233.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات بعد أن سجل 4241.99 دولارا خلال تعاملات اليوم.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.03% إلى إلى 4244.80 دولارا، بعدما بلغت 4255.40 دولار.

وانتقد مسؤولون أميركيون أمس الأربعاء توسيع القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، واصفين إياها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية، وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم موانئ على سفن كل منهما يوم الثلاثاء الماضي.

احتمالات خفض الفائدة

وقال كبير المحللين لدى أواندا، كايل رودا "التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي التي أكدت على تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل تدعم الذهب، كما أن تحول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفه لما يحدث بأنه حرب تجارية يقدم دعما قويا للغاية للذهب".

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وقفزت أسعاره 61% منذ بداية العام الحالي.

يشار إلى أن أكبر 10 دول امتلاكا لاحتياطي الذهب في العالم جاءت كالتالي، وفق بيانات الربع الثاني لمجلس الذهب العالمي:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.16% إلى 52.90 دولارا للأوقية بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 53.60 دولارا يوم الثلاثاء الماضي.

فقد البلاتين مكاسب اليوم وتراجع 0.18% إلى 1663.73 دولارا.

ارتفع البلاديوم 0.14% إلى 1547.06 دولارا.