15 مليون سائح زاروا المغرب في 9 أشهر

قالت وزارة السياحة المغربية اليوم الأربعاء إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال 9 أشهر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري بلغ نحو 15 مليونا، في رقم قياسي جديد، وفق بيان رسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وأوضحت أن "هذا الرقم القياسي الجديد يؤكد استمرار الدينامية الإيجابية منذ بداية 2025، بفضل تعزيز الربط الجوي وحملات الترويج الموجهة وتحسين التجربة السياحية بشكل مستمر".

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إن توافد 15 مليون سائح "يعكس نجاح الإستراتيجية المتبعة"، دون أن توضح تفاصيل عن هذه الإستراتيجية.

وأضافت أن "الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وجعل السياحة رافعة اقتصادية حقيقية في جميع الجهات"، وفق البيان نفسه.

ومثلت السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2024 بعد تحويلات المغتربين.

وخلال 2024 نجحت البلاد في استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة 20% مقارنة بالعام 2023، لتتصدر الوجهات السياحية في أفريقيا.