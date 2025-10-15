انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بمشاركة عربية

انطلقت فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بمشاركة 85 دولة بينها دول عربية، المقرر أن يستمر من 15 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويركّز على تحول الطاقة العالمي وتعزيز أمن الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة.

وينعقد المنتدى الدولي في نسخته الثامنة بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة ممثلين عن حكومات دول مختلفة، ورؤساء شركات ومنظمات طاقة كبرى، وعلماء وخبراء.

توازن العرض والطلب

وعلى هامش أعمال المنتدى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "روسيا ليس لديها خطط لمراجعة جدول تعويض فائض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك بلس، مضيفا أن أسعار النفط العالمية الراهنة تجسد التوازن الحالي بين العرض والطلب في السوق، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، على هامش أعمال المنتدى، أن "السلام وإنهاء الحروب من أهم العوامل التي تسهم باستقرار أسواق الطاقة"، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشارك في المنتدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا ألب أرسلان بيرقدار، وفيكتور كارانكفيتش نائب رئيس وزراء البيلاروسي، ووزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر بيتر سيارتو.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، للمشاركين في أسبوع الطاقة الروسي أن الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها خلال الفعاليات ستسهم في تطوير قطاع الوقود والطاقة وتعزيز الشراكات الدولية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تستضيف مجددا ممثلين عن دوائر الأعمال والأكاديميين وسياسيين وخبراء من دول عديدة حول العالم، لمناقشة القضايا والتحديات الملحّة التي تواجه قطاع الوقود والطاقة، محليا وعالميا، ولتبادل وجهات النظر حول اتجاهات وآفاق التعاون في هذا المجال.