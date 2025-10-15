النفط يتراجع مع توقعات بفائض في المعروض العام المقبل

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل، فضلا عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43% إلى 62.18 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% إلى 58.60 دولارا.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتها في 5 أشهر خلال جلسة التداول السابقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضا في المعروض العام المقبل يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا، وهو فائض أكبر مما كان متوقعا سابقا، في ظل رفع منتجي أوبك بلس ومنافسيها للإنتاج واستمرار ضعف الطلب.

التوتر الأميركي الصيني

وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعد تشديد بكين للقيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على السلع الصينية وتشديد القيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت رويترز عن المحلل لدى هايتونغ فيوتشرز، يانغ آن، قوله: "بعيدا عن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقدم المحادثات، فإن العامل الأساسي لأسعار النفط الآن هو مدى الفائض في المعروض، وهو ما ينعكس في التغيرات بالمخزونات العالمية".

وسيراقب المتعاملون بيانات المخزونات الأسبوعية لتقييم الطلب الأميركي، وتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت على الأرجح.