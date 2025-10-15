رقم قياسي جديد في بيع السيارات الكهربائية عالميا

قالت شركة أبحاث السوق "رو موشن" اليوم الأربعاء إن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في سبتمبر/أيلول الماضي قفزت 26% عن العام الماضي لتبلغ رقما قياسيا هو 2.1 مليون وحدة، مدفوعة بالطلب القوي في الصين واندفاع متأخر للاستفادة من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة لشراء هذه السيارات.

وقال مدير بيانات الشركة تشارلز ليستر إن الصين شكلت ثلثي المبيعات العالمية تقريبا بنحو 1.3 مليون وحدة، في حين سجلت أميركا الشمالية أيضا رقما قياسيا مع تحرك المشترين الأميركيين للحصول على الحوافز الضريبية قبل انتهاء صلاحيتها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب يتجاوز 4200 دولار لأول مرة على الإطلاق

الذهب يتجاوز 4200 دولار لأول مرة على الإطلاق list 2 of 2 توقعات ببلوغ الذهب 5 آلاف دولار في 2026 end of list

الصين تسيطر

الصين أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشير بيانات رو موشن إلى أنها تشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن.

وسبتمبر/أيلول هو عادة أكثر الشهور إقبالا في الصين على شراء السيارات، وشهد ارتفاعا في المبيعات مع سعي المتسوقين للاستفادة القصوى من دعم مبادلة السلع القديمة بأخرى حديثة قبل أن تبدأ بعض المناطق في التخلص التدريجي منها.

وأضافت رو موشن أن الطلب في الولايات المتحدة عكس ارتفاعا حادا مع اندفاع المتسوقين للاستفادة من الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب بشدة في الربع الرابع "حيث يفقد كل من المستهلكين والشركات إمكان الحصول على الحوافز الاتحادية التي دعمت شراء السيارات الكهربائية".

وسجلت أوروبا أيضا ارتفاعا جديدا مدعومة بالحوافز في ألمانيا والطلب القوي في بريطانيا، في حين من المتوقع أن يؤدي طرح تسلا للطراز موديل "واي" المنخفض التكلفة في أوروبا إلى زيادة حدة المنافسة في الأشهر المقبلة.