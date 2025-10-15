الصين تعزز اليوان بتثبيت سعر الصرف وسط تحديات تجارية

عززت الصين دعمها لليوان اليوم الأربعاء، مؤكدة التزامها باستقرار سعر الصرف الأجنبي، في ظل تراجع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند 7.0995 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب عاما، متجاوزا مستوى 7.1 الذي سعت السلطات إلى الحفاظ عليه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأحدث مناورة عملة لبكين تأتي خلافا للموقف الذي اتخذته خلال الحرب التجارية الأخيرة عندما سمحت السلطات لليوان بالتراجع لتعويض الصدمات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وحسب محللين، فإن استقرار اليوان من شأنه أن يقلل التدفقات المالية إلى خارج الصين، ويعزز ثقة المستثمرين، ويساعد الحكومة في مساعيها لتدويل العملة.

رسالة قوة

بدورها، قالت كبيرة محللي العملات الأجنبية في شركة "مالايان بانكينغ بي إتش دي" في سنغافورة فيونا ليم "تثبيت سعر صرف اليوان دون 7.10 هو رسالة قوة، يرمز ارتفاع سعر اليوان إلى قوة الصين في أي مفاوضات أو تصعيدات متبادلة".

ويُعد ارتفاع سعر الصرف المرجعي جزءا من اتجاه حديث، وأشارت مجموعة غولدمان ساكس إلى أن التباين مع نهج الصين في الحرب التجارية الأخيرة يشير إلى إستراتيجية "مختلفة تماما" تفضل الأدوات النقدية والمالية على خفض القيمة.

وكتب داني سوانابروتي وشينكوان تشين محللا "غولدمان ساكس" في مذكرة "استقر سعر صرف الدولار مقابل اليوان بشكل ملحوظ في عام 2025 على الرغم من جولات عدة من إعلانات التعريفات الجمركية، ويشير هذا إلى تفضيل صانعي السياسات لاستقرار العملة، وأنه من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع على المدى القريب".

ويحد تثبيت سعر الصرف من تحركات اليوان بنسبة 2% في كلا الجانبين مقابل الدولار.

ويهدف سعر الصرف المرجعي اليوم إلى دحض أي توقعات بانخفاض قيمة اليوان نتيجة للتصعيد الأخير في التوترات التجارية، وقد اختار الرئيس دونالد ترامب زيت الطهي سلاحا محتملا لمواجهة رفض الصين شراء فول الصويا الأميركي بعد أن فرضت بكين عقوبات على الوحدات الأميركية لشركة شحن كورية جنوبية كبيرة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن بيكي ليو -من بنك ستاندرد تشارترد- قوله إن خطوة رفع سعر الصرف المرجعي لليوان تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق في ظل استمرار الخلاف بين بكين وواشنطن بشأن القضايا التجارية.

وقالت ليو رئيسة إستراتيجية الاقتصاد الكلي الصيني في البنك إن تثبيت سعر الصرف اليوم الأربعاء "سيرسخ توقعات اليوان ويتجنب انتعاشا كبيرا في التقلبات قبل حدوث تطورات في العلاقات الأميركية الصينية، أميل إلى تفسير التثبيت الأخير (لليوان) على أنه إحدى الخطوات الاحترازية لمنع تحرك حاد في الأسواق، وليس نية حسنة لدعم محادثات التجارة".

ويأتي تحرك الصين لتعزيز عملتها في الفترة التي تسبق الاجتماع المغلق للحزب الشيوعي، والذي سيُعقد من 20 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ يستعرض خطط التنمية للسنوات الخمس المقبلة، ومن المعروف أن بكين تعطي الأولوية لاستقرار السوق خلال الأحداث السياسية الرئيسية في البلاد.

ارتفاع الروبية الهندية

وفي غضون ذلك، جاءت هذه الخطوة في الصين بالتزامن مع ارتفاع قيمة الروبية الهندية بأكبر نسبة في ما يقارب 4 أشهر، وعزا متداولون الارتفاع إلى الدعم الذي تلقاه من البنك المركزي، كما عزز التفاؤل بشأن تسريع الهند محادثات التجارة مع الولايات المتحدة قيمة الروبية.

وبناء على ذلك قد تحد الضغوط الانكماشية المستمرة في الصين من مكاسب اليوان، لكن ستتم مراقبة تثبيت سعر الصرف عن كثب بحثا عن أي مؤشرات أخرى.

وقال إيدي تشيونغ كبير إستراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أغريكول سي آي بي" في هونغ كونغ "توقعاتنا هي تذبذب سعر صرف الدولار مقابل اليوان في نطاق ضيق، لا نرى أي دافع لتحركات كبيرة في أي اتجاه في ظل هذه الرغبة المستمرة في الاستقرار".