واشنطن ولندن تصادران 14 مليار دولار من "البيتكوين" في أكبر قضية احتيال رقمي

في عملية دولية غير مسبوقة أعلنت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا مصادرة ما قيمته 14 مليار دولار من عملة "البيتكوين"، وتوجيه تهمة إلى رجل الأعمال الصيني الكمبودي تشن تشي مؤسس مجموعة "برينس غروب" بقيادة شبكة احتيال رقمية عابرة للحدود، وفقا لتقرير نشرته هيئة البث البريطانية (بي بي سي).

وقالت وزارة العدل الأميركية إن العملية تمثل أكبر مصادرة لعملة رقمية في التاريخ، حيث تم التحفظ على نحو 127 ألفا و271 وحدة بيتكوين كانت تدار ضمن ما وصفتها الوزارة بـ"إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة" يديرها تشن عبر مجموعته التي تتخذ من كمبوديا مقرا لها.

شبكة احتيال على نطاق صناعي

وأوضحت "بي بي سي" أن "برينس غروب" أنشأت 10 مجمعات احتيالية في كمبوديا لتجنيد ضحايا من مختلف دول العالم عبر الإنترنت، مستدرجة إياهم لتحويل أموالهم مقابل وعود استثمارية كاذبة.

وكشفت وثائق المحكمة أن هذه المجمعات كانت مجهزة بما تُعرف بـ"مزارع الهواتف"، وهي قاعات تحتوي على مئات الأجهزة المتصلة بآلاف الحسابات الوهمية على شبكات التواصل.

وجاء في الوثائق أن اثنين من تلك المراكز احتويا على أكثر من 1250 هاتفا تدير نحو 76 ألف حساب، مع تعليمات دقيقة للعاملين بشأن كيفية الإيقاع بالضحايا، منها نصيحة بـ"عدم استخدام صور نساء جميلات جدا حتى تبدو الحسابات واقعية أكثر".

وقال جون آيزنبرغ مساعد المدعي العام الأميركي إن المجموعة "بُنيت على معاناة البشر"، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت تورطها في الاتجار بالبشر واحتجاز العمال قسرا داخل مجمعات مغلقة لإجبارهم على تنفيذ عمليات الاحتيال.

شبكة مالية تمتد إلى لندن

وشاركت وزارة الخزانة البريطانية في العملية، حيث جُمّدت أصول مملوكة لشبكة تشن في لندن تشمل 19 عقارا، بينها مبنى إداري بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني وقصر شمالي العاصمة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المتورطين "كانوا يدمرون حياة الأبرياء ويشترون المنازل في لندن لإخفاء أموالهم غير المشروعة"، مؤكدة أن لندن وواشنطن "تتحركان بشكل منسق لمواجهة التهديد المتنامي لشبكات الجريمة المالية العابرة للحدود".

عائدات فاخرة واتهامات ثقيلة

وذكرت "بي بي سي" أن تشن وأعوانه استخدموا العائدات في شراء لوحات فنية نادرة وطائرات خاصة وسفر فاخر، من بينها لوحة للرسام بابلو بيكاسو اقتُنيت من دار مزادات في نيويورك، كما أنشؤوا شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية للاستثمار في العقارات الأوروبية وإخفاء مسار الأموال.

وفُرضت عقوبات على 4 شركات تابعة للشبكة هي برينس غروب، وجين بي غروب، وغولدن فورتشن ريزورتس وورلد، وبايكس إكستشينج، بعد أن ذكرتها منظمة العفو الدولية ضمن كيانات متورطة في استخدام العمالة القسرية.

ولا يزال تشن متواريا عن الأنظار، في حين يواجه في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاما بتهم الاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن العملية "توجه رسالة واضحة بأن الجريمة الرقمية لن تفلت من العقاب مهما بلغت تعقيداتها التقنية أو امتداداتها الجغرافية".