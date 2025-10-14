روسيا تختبر ترامب بزيادة صادرات الغاز الخاضع للعقوبات

واصلت محطة للغاز الطبيعي المسال، خاضعة للعقوبات الأميركية في القطب الشمالي الروسي، شحناتها من الوقود، في سعي من موسكو للالتفاف على القيود الغربية واختبار الرئيس دونالد ترامب.

ويبدو أن محطة تصدير الغاز الطبيعي المُسال "أركتيك 2" -التي فرضت عليها إدارة بايدن عقوبات عام 2023 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا– تُحمّل شحنتها العاشرة منذ أواخر يونيو/تموز الماضي، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ.

وحتى الآن، تم تسليم الشحنات السابقة إلى ميناء واحد جنوبي الصين، أو إلى منشأة تخزين في أقصى شرق روسيا.

وفي حين تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين مجددًا في الأيام الأخيرة، أحجمت الولايات المتحدة حتى الآن عن تشديد الإجراءات ضد الغاز الطبيعي المُسال الروسي الخاضع للعقوبات.

وسعى ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة الدفاع الجوي والأسلحة البعيدة المدى والطاقة لبلده المنهك.

وصلت 8 شحنات محملة بالغاز الطبيعي المسال الروسي الخاضع للعقوبات إلى محطة بيهاي في الصين منذ أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات تتبع السفن، وكانت شحنات مشروع الغاز الطبيعي المسال في "أركتيك 2" هذه أول شحنات تصل إلى ميناء أجنبي، وباختيارها ميناءً واحدا ذا حضور دولي محدود ربما تسعى بكين إلى عزل قطاع الغاز الأوسع لديها عن أي إجراءات انتقامية محتملة.

وأنتج مشروع الغاز الطبيعي المسال في "أركتيك 2" ثماني شحنات صيف العام الماضي، لكنه اضطر إلى الإغلاق في أكتوبر/تشرين الأول الحالي لفشله في إيجاد مشترين مع تردد بعض المستوردين في مواجهة واشنطن، ومع بدء تراكم الجليد الموسمي حول المنشأة. وفرّغت السفن حمولاتها في مواقع تخزين في روسيا بدلا من هذا.