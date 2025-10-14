صندوق النقد: اتفاق السلام في غزة يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم

قالت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيتيا كويفا-بروكس اليوم الثلاثاء إن "اتفاق السلام" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) -الذي أنهى حربا في غزة على مدى عامين- يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم بالمنطقة.

وأضافت كويفا-بروكس أن الصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.

وفي السياق، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حجم الأنقاض الواجب إزالتها في غزة بقرابة 55 مليون طن.

وقال ممثل البرنامج الخاص في فلسطين جاكو سيليرز في مؤتمر صحفي اليوم إن تقديرات التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشكل مشترك تشير إلى حاجة لنحو 70 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة.

وأضاف "هذا يعني أن هناك حاجة إلى نحو 20 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 26.6% في 2024، ولم يقدم توقعات للعامين الجاري والمقبل.

توقعات اقتصاد مصر

وفي سياق متصل، أفادت كويفا-بروكس بأن الصندوق رفع بالفعل توقعاته الخاصة بمصر إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بفضل انتعاش قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير النفطية.

وعوّض هذان القطاعان الانخفاض في إيرادات قناة السويس التي تضررت من الصراع، لكنها المسؤولة توقعت أن تتعافى أنشطة القناة والتعدين في 2026.