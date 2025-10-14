تعرف على أحدث توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصادات العربية

توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% خلال العام الجاري و3.8% في عام 2026، بما يشمل الاقتصادات العربية مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وانحسار دائرة حرب إسرائيل التي طالت غزة وبلدان عدة في المنطقة.

ومقارنة مع أبريل/نيسان، تم تعديل التوقعات لعام 2025 بالزيادة بمقدار 0.5%، ويعكس هذا إلى حد كبير التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في السعودية، حيث كان زيادة إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر، حيث كانت النتائج في النصف الأول من عام 2025 أفضل من المتوقع، حسبما ذكر الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر المنشور اليوم الثلاثاء.

ورغم تعرض المنطقة بصورة أقل نسبيا لنظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد، مقارنة بتقرير توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2024 الصادرة عن الصندوق، فإن توقعات نمو المنطقة أقل 0.8% لعامي 2025 و2026، نتيجة الآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.

وهذه أبرز توقعات الصندوق لنمو اقتصادات المنطقة للعام 2025:

أولا: مصدرو النفط

السعودية 4%.

إيران 0.6%.

الإمارات 4.8%.

الجزائر 3.4%.

العراق 0.5%.

قطر 2.9%.

الكويت 2.6%.

سلطنة عمان 2.9%.

2.9%. البحرين 2.9%.

ثانيا: مستوردو النفط

مصر 4.3%.

باكستان 2.7%.

المغرب 4.4%.

تونس 2.5%.

السودان 3.2%.

الأردن 2.7%.

2.7%. موريتانيا 4%.

يشار إلى أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الحالي من 3% كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي في حين أبقى على توقعات العام المقبل عند 3.1%.

ومن المتوقع نمو الاقتصادات النامية بنسبة 4.2% بزيادة طفيفة عن توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو/تموز الماضي، في حين من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 4% العام المقبل.