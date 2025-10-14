أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض غرامات مالية بقيمة 157 مليون يورو (181.52 مليون دولار) على علامات فاخرة هي غوتشي وكلوي ولويفي، بسبب تحديد أسعار إعادة البيع للشركاء في قطاع التجزئة.

وجرى تغريم غوتشي المملوكة لشركة كيرينغ بمبلغ 119.7 مليون يورو، وكلوي 19.7 مليون يورو، ولويفي 18 مليون يورو، مما يعكس التدقيق المتزايد لأعمال المجموعات الفاخرة.

وقالت المفوضية الأوروبية -في بيان اليوم الثلاثاء- إن "شركات الأزياء الثلاث تدخلت في الإستراتيجيات التجارية لتجار التجزئة من خلال فرض قيود عليهم، مثل مطالبتهم بعدم الانحراف عن أسعار التجزئة الموصى بها، ووضع حدود قصوى للخصومات، وفترات محددة لعمليات التخفيضات".

وأوضحت المفوضية أن مثل هذه الممارسات تحرم تجار التجزئة من الاستقلالية في التسعير وتقوض المنافسة، في وقت تحمي قنوات البيع الخاصة بالعلامات التجارية من منافسة تجار التجزئة.

وأعلنت كيرينغ المالكة لغوتشي أن التحقيق في الاتحاد الأوروبي انتهى بعد تعاونها مع المفوضية، وأن الأثر المالي تم تضمينه في نتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2025.