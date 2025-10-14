"إيرباص إيه-320" تتفوّق على "بوينغ 737" وتصبح الطائرة الأكثر مبيعا

حققت شركة "إيرباص" الأوروبية تفوقا تاريخيا على منافستها الأميركية "بوينغ"، بعدما أصبحت طائرتها "إيه-320" الأكثر مبيعًا في العالم للمرة الأولى، متجاوزة عائلة "بوينغ 737" التي تصدّرت سوق الطيران المدني لأكثر من 5 عقود، وفقًا لبيانات الشركتين التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق الأرقام المنشورة في 8 أكتوبر/تشرين الأول، سلّمت "إيرباص" 12 ألفا و257 طائرة من طراز "إيه-320" منذ دخولها الخدمة عام 1988، في حين بلغ إجمالي تسليمات "بوينغ 737" نحو 12 ألفا و254 طائرة منذ إطلاقها عام 1968.

وتعرضت "بوينغ" لانتكاسات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة عقب حادثي تحطّم طائرتين من طراز 737 ماكس8 عامي 2018 و2019، ما أدى إلى مقتل 346 شخصًا ووقف عمليات التسليم عالميا لأكثر من 20 شهرا.

كما فرضت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية (FAA) في مارس/آذار 2024 سقفًا للإنتاج عند 38 طائرة شهريا بعد حادث جديد في طراز "ماكس 9".

من جانبها، تخطط "بوينغ" لرفع الإنتاج إلى 42 طائرة شهريا بحلول نهاية 2025 في إطار جهودها لاستعادة الثقة، بينما تواجه "إيرباص" مشكلات في إمدادات المحركات لطائراتها "إيه-320 نيو"، ما تسبب بتأخيرات محدودة في التسليم.

ويرى محللون -وفقًا لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية- أن هذا التفوق يعكس تحولا هيكليا في موازين المنافسة الجوية، إذ استفادت "إيرباص" من استقرار خطوط إنتاجها مقابل تعثر منافستها الأميركية، وسط ارتفاع الطلب العالمي على الطائرات المتوسطة المدى بعد تعافي قطاع السفر الجوي.