اجتماعات النقد والبنك الدوليين تبدأ وسط توتر تجاري أميركي صيني

يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاجتماعات نصف السنوية لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في واشنطن الاثنين، على وقع تهديدات تجارية جديدة من أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وكشفت الصين الأسبوع الماضي عن قيود جديدة على تصدير المعادن الحيوية، في خطوة أثارت حفيظة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رد بالإعلان عن رسوم جمركية على بكين نسبتها 100%.

وأدت الأنباء التي صدرت بعد إغلاق الأسواق الأميركية الجمعة إلى هبوط الأسهم خارج ساعات التداول في ظل تخوّف المستثمرين من عودة الحرب التجارية.

وأفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أثناء فعالية في واشنطن بأن أداء الاقتصاد العالمي يعد "أفضل مما كنا نخشاه ولكنه أسوأ مما نحتاج إليه".

وأضافت أن الصندوق يتوقع حاليا أن يتباطأ النمو العالمي "بشكل ضئيل هذا العام والعام التالي"، مدعوما بظروف أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وفي عدد من الاقتصادات المتقدّمة الأخرى والأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وستنعقد الاجتماعات السنوية في واشنطن، مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مسافة قريبة من البيت الأبيض.

الاقتصاد والوظائف

بالنسبة للبنك الدولي، يرجّح بأن يبقى التركيز على خلق فرص العمل في وقت يتوقع فيه أن يشارك رئيسه أجاي بانغا في فعاليات عدة تهدف لتعزيز المشاركة في سوق العمل في بلدان تواجه نموا في عدد السكان.

وسيعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرات صحفية لبحث تقاريره المعتادة التي تركّز على الاقتصاد العالمي والسياسة المالية والاستقرار المالي العالمي.

وستُعقد أثناء الاجتماعات جلسة حوارية بشأن أوكرانيا التي ما زالت تتعرض لهجمات يومية تقريبا بالمسيرات والصواريخ بعد أكثر من 3 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وستشكّل المناسبة فرصة لبحث "الاحتياجات لمواصلة دعم أوكرانيا والجهود اللازمة لإعادة إعمارها"، بحسب صندوق النقد الدولي.

إعلان

كما سيجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع للاقتصادات الغربية المتقدمة إضافة إلى اجتماع لمجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة والصين.

توترات تجارية

وحتى قبل اندلاع آخر سجال تجاري، زادت خطط ترامب للرسوم الجمركية الضرائب على الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، فأدى ذلك إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.

لكن حتى الآن، فإن "جميع المؤشرات تدل على اقتصاد عالمي صمد بالمجمل أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة"، بحسب جورجيفا.

وأضافت أن "العالم تجنّب حتى الآن الانزلاق في حرب تجارية تقوم على خطوات انتقامية".

وما زال البيت الأبيض يصرّ على أن التأثيرات الطويلة الأمد للرسوم الجمركية ستكون إيجابية للولايات المتحدة، مشيرا إلى تأثيرها الاقتصادي المحدود نسبيا حتى الآن.