الكويت تعلن اكتشاف حقل غاز بحري جديد باحتياطيات تتجاوز تريليون قدم مكعب

أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي يحمل اسم "جِزّة"، يُعدّ من أكبر الاكتشافات الغازية في تاريخ البلاد، باحتياطيات تُقدّر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات، وفقا لبيان نقلته وكالة رويترز ووكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الشركة، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إن نتائج الاختبارات الأولية للبئر (جِزّة-1) أظهرت إنتاجا استثنائيا تجاوز 29 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وأكثر من 5 آلاف برميل يوميا من المكثفات، مشيرة إلى أن المساحة الأولية للحقل تبلغ نحو 40 كيلومترا مربعا.

وأكد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق سليمان الرومي أن هذا الاكتشاف يشكل "خطوة إستراتيجية ضمن رؤية الكويت لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج"، مضيفا أن الجهود جارية لتسريع تطوير الحقول البحرية المكتشفة وإدخالها إلى منظومة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود.

وأوضحت الشركة أن الخصائص البيئية للحقل فريدة، إذ يتميز بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وخلوه من غاز كبريتيد الهيدروجين والمياه المصاحبة، مما يجعله من الاكتشافات النادرة تقنيا وبيئيا في المنطقة.

ويُعد هذا الاكتشاف الثالث في المنطقة البحرية الكويتية منذ بدء التنقيب عام 2022، بعد اكتشافات "النوخذة" في 2024 و"الجليعة" في يناير/كانون الثاني 2025، مما يعزز خطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات لتلبية ذروة الطلب في الصيف.