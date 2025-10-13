أبرز 7 منح جامعية مجانية في أوروبا للطلاب العرب

تفتح الجامعات الأوروبية هذا العام أبوابها أمام الطلاب العرب الطموحين عبر عشرات المنح الدراسية المجانية أو الممولة جزئيا، في موسم تقديم يمتد من أكتوبر/تشرين الأول حتى مارس/آذار 2026، ليمنحهم فرصة فريدة للجمع بين تعليم متقدّم وتجربة معيشية في بيئة محفّزة على الإبداع والانفتاح الثقافي.

فالقارة العجوز، المعروفة بتنوع أنظمتها الأكاديمية ورسوخ معايير الجودة فيها، لا توفّر فقط تعليما مرموقا، بل تمنح خريجيها فرص اندماج مهني حقيقية في سوق العمل الأوروبي.

وفي ما يلي أبرز 7 منح رائدة متاحة حاليا للطلاب العرب بحسب متابعة الجزيرة نت.

منحة "إميل بوتمي" (Émile Boutmy)/فرنسا

تُقدّمها جامعة "ساينس بو" في باريس، إحدى أعرق المؤسسات الأوروبية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد.

تُمنح سنويا للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم العرب، ممن يتمتعون بتميّز أكاديمي ورغبة في متابعة دراستهم بالجامعة.

المنحة لا تغطي نفقات السفر أو التأشيرة، لكنها تُعد من أقوى المنح الجامعية في فرنسا من حيث قيمة الدعم والسمعة الأكاديمية.

المزايا:

لطلبة البكالوريوس: إعفاء جزئي أو كامل من الرسوم بقيمة تصل إلى 9500 يورو.

لطلبة الماجستير: منحة قدرها 13 ألفا و100 يورو سنويا لمدة عامين تغطي الرسوم بالكامل تقريبا.

دعم إداري لتسهيل السكن والإقامة الطلابية.

منحة "شلهوب" (Chalhoub scholarship)/فرنسا

تُقدَّم بالتعاون مع "مجموعة شلهوب" لطلاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبين في الدراسة بـ"حرم منتون" التابع لمعهد ساينس بو.

تشمل طلاب السعودية والإمارات والكويت ولبنان ومصر وسوريا والأردن وغيرها.

المزايا:

14 ألفا و600 يورو سنويا للبكالوريوس لمدة 3 سنوات.

23 ألفا و300 يورو سنويا لطلاب الماجستير عند الاستمرار في المعهد.

تُقدَّم الطلبات عبر منصة القبول الرسمية لجامعة ساينس مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

منحة الحكومة الإيطالية للطلاب الأجانب/إيطاليا

تمنحها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية " إم إيه إي سي آي" (MAECI) سنويا لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي ودعم تعلم اللغة الإيطالية.

المزايا:

منحة مالية قدرها 9 آلاف يورو سنويا.

إعفاء كامل أو جزئي من الرسوم الدراسية وتأمين صحي شامل.

منح خاصة لدورات اللغة والثقافة الإيطالية.

الشروط:

مفتوحة للطلاب من 13 دولة عربية بحدود عمرية تختلف حسب الدرجة الأكاديمية (حتى 30 عاما للدكتوراه)، مع اشتراط شهادة لغة بمستوى بي 2 أو إيه 2 حسب البرنامج.

منح جامعة "كوينز بلفاست"/أيرلندا الشمالية

تستهدف الجامعة طلاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل الأردن وفلسطين ومصر والعراق وبلدان الخليج والمغرب العربي.

المزايا:

خصومات بين 3500 و5000 جنيه إسترليني سنويا للبكالوريوس والماجستير.

منحة نائب رئيس الجامعة تغطي 50% من الرسوم.

منحة "كوبتي" المخصصة لفلسطين تشمل الرسوم الكاملة والإقامة المجانية ودعما للسفر.

برنامج "آي سي بي كونكت"/بلجيكا

يستهدف طلابا من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بينهم طلاب المغرب وفلسطين، للدراسة في الجامعات الفلمنكية الناطقة بالهولندية.

المزايا:

تغطية كاملة للرسوم الدراسية.

بدل معيشة شهري 1440 يورو مع تأمين صحي وتكاليف سفر.

التمويل يمتد حتى 3 سنوات للبكالوريوس أو المدة الكاملة للماجستير.

منحة "ستيبينديوم هنجاريكوم"/هنغاريا

برنامج حكومي أطلق عام 2013، يُعد من أوسع المنح الأوروبية انتشارا في المنطقة العربية.

المزايا:

إعفاء كامل من الرسوم الدراسية.

راتب شهري وسكن مجاني أو بدل سكن 100 يورو شهريا.

سنة تحضيرية مجانية لتعلم اللغة الهنغارية قبل بدء الدراسة.

تشمل طلاب مصر والعراق ولبنان وفلسطين والمغرب وسلطنة عمان ودولا عربية أخرى.

منحة الحكومة الرومانية/رومانيا

تُقدّمها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعليم للراغبين بالدراسة في الجامعات الرومانية المعتمدة.

المزايا:

تغطية كاملة للرسوم الجامعية.

سكن جامعي وبدل معيشي وتأمين صحي جزئي.

سنة تحضيرية مجانية لتعلم اللغة الرومانية قبل بدء الدراسة.

يتم التقديم عبر منصة "Study in Romania" بإرفاق الشهادات والسيرة الذاتية وجواز السفر المترجم.

وتُظهر هذه المنح السبعة اتجاها أوروبيا متزايدا نحو جذب الطلاب العرب ضمن برامج أكاديمية متعددة اللغات وتخصصات متقدمة. وبينما تتنافس الجامعات في تقديم دعم مالي وسكني مجزٍ، تبقى ميزة هذه المنح في فتح أبواب التعليم الدولي أمام الطلاب العرب دون أعباء مالية كبيرة، مع فرص حقيقية للاندماج المهني بعد التخرج.