الاتحاد الأوروبي يتعهد باستثمار 11.5 مليار يورو في جنوب أفريقيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعهده باستثمار 11.5 مليار يورو (ما يعادل 13.3 مليار دولار) في جنوب أفريقيا، في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، وفقا لما جاء في بيان صدر مساء الخميس.

ويهدف جزء كبير من هذا الاستثمار إلى تسريع انتقال جنوب أفريقيا نحو الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرات توليد الكهرباء، وتحديث شبكات الطاقة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر.

ويسعى أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى جذب المستثمرين لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ وخفض معدلات البطالة المرتفعة، في ظل تأثير سلبي إضافي ناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى مشروع "كويغا للأمونيا الخضراء"، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأمونيا الخضراء في قطاعات الزراعة والصناعات الكيميائية والتعدين، إلى جانب تعزيز إنتاج اللقاحات والأدوية في جنوب أفريقيا لخدمة القارة الأفريقية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تعهدت في مارس/آذار الماضي باستثمار 4.7 مليارات يورو خلال زيارتها لجنوب أفريقيا، ولم يتضح ما إذا كان التعهد الجديد يشمل هذا المبلغ أو يُضاف إليه.

وقد تضررت صادرات جنوب أفريقيا من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 30% على بضائعها في أغسطس/آب، إضافة إلى انتهاء صلاحية مبادرة تجارية أميركية رئيسية مع أفريقيا في نهاية الشهر الماضي.

ويحاول المسؤولون في جنوب أفريقيا إقناع إدارة ترامب بخفض الرسوم الجمركية المفروضة.