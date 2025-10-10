ترامب يدرس زيادة الرسوم على الصين ولا يرى حاجة للقاء رئيسها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لا يوجد سبب للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ بعد أسبوعين في كوريا الجنوبية حسب المخطط على هامش حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، في تطور تصاعدي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة تدرس زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وبرر ترامب حديثه بأن الصين ترسل رسائل إلى دول العالم تقول فيها إنها تخطط لفرض ضوابط على الصادرات على كل عنصر من عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.

وقال في المنشور "لم يسبق لأحد أن رأى شيئا كهذا من قبل، ولكن هذا من شأنه أن "يعطل" الأسواق ويجعل الحياة صعبة على جميع بلدان العالم تقريبا، وخاصة الصين".

وتابع أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني لأنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك.

ويبدو أن التوتر الأخير يمثل حلقة جديدة في الحرب التجارية الممتدة بين الجانبين، التي باتت تشمل قطاعات إستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.

ومنذ تولي ترامب السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي اتخذ ترامب قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأدخلت الاقتصاد العالمي في حرب تجارية وفي حالة من عدم اليقين، كان للصين النصيب الأكبر منها.

وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:

أول فبراير/شباط: فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا، و10% على السلع الواردة من الصين، مطالبا بمنع تدفق مادة الفنتانيل المخدرة والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

3 فبراير/شباط: علق ترامب فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يوما مقابل تنازلات تتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين الحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.

10 فبراير/شباط: رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25%.

3 مارس/آذار: قال ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي الرابع من مارس/آذار، وزاد الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع البضائع الصينية لتصل إلى 20%.

6 مارس/آذار: ترامب يعفي السلع المستوردة من كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية لمدة شهر بموجب اتفاقية تجارة حرة لأميركا الشمالية.

26 مارس/آذار: ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.

2 أبريل/نيسان: ترامب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من الدول.

9 أبريل/نيسان: ترامب يعلق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ قبل أقل من 24 ساعة. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية إلى 145%.

9 مايو/أيار: أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات البريطانية وتخفيض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات البريطانية.

12 مايو/أيار: اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المضادة مؤقتا. وبموجب هدنة مدتها 90 يوما، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30%، في حين ستخفض الرسوم الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.

23 مايو/أيار: حذر ترامب شركة آبل من أنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة إذا قامت بتصنيعها في الخارج.

29 مايو/أيار: أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وعلقت حكم محكمة أدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة.

3 يونيو/حزيران: وقّع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%.

3 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام رسوما تبلغ 40%.

7 يوليو/تموز: كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب. أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة قال فيها إنه سيفرض رسوما جمركية بين 25% و40%.

10 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية في أغسطس/آب، وتخطط لفرض رسوم موحدة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

15 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 19% على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاقية جديدة.

22 يوليو/تموز: أبرم ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان من شأنه تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15%.

27 يوليو/تموز: توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، فرضت بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم سلع التكتل.

28 يوليو/تموز: قال ترامب إن معظم الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون لإبرام اتفاقات تجارية منفصلة سيواجهون قريبا رسوما جمركية بين 15% و20%.

30 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، و50% على معظم السلع البرازيلية، مع فرض رسوم أقل على قطاعات مثل الطائرات والطاقة ومنتجات عصير البرتقال. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع كوريا الجنوبية يقضي بخفض الرسوم المقررة إلى 15%.

وأضاف ترامب أن رسوما جمركية بنسبة 50% على الأنابيب والأسلاك المصنوعة من النحاس ستدخل حيز التنفيذ أيضا في أول أغسطس/آب.

31 يوليو/تموز: وقع ترامب أمرا تنفيذيا من شأنه فرض رسوم جمركية بين 10% و41% على 69 شريكا تجاريا قبيل انتهاء مهلة التوصل لاتفاقات تجارية.

وأصدر ترامب أمرا منفصلا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية، الخاضعة للرسوم المتعلقة بالفنتانيل، إلى 35% ارتفاعا من 25% سابقا.

ومنح ترامب المكسيك إعفاء 90 يوما من الرسوم الجمركية الأعلى البالغة 30% على كثير من السلع لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.

6 أغسطس/آب: فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، إذ اتهمها باستيراد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

7 أغسطس/آب: فرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من عشرات الدول، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند إلى البحث عن اتفاق أفضل.

11 أغسطس/آب: مدد ترامب الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يوما إضافية، متوقفا عن فرض رسوم جمركية تزيد على 100% حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي المقابل، أصدرت وزارة التجارة الصينية قرارا بتعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية.

21 أغسطس/آب: أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية تم بموجبها تحديد الرسوم الجمركية عند 15% على معظم السلع المستوردة من أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت واشنطن بخفض الرسوم الحالية البالغة 27.5% على السيارات وقطع غيار السيارات، بشرط أن تلتزم بروكسل بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية.

25 سبتمبر/أيلول: كشف ترامب عن رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية التي تحمل علامات تجارية، ورسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة. وستدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.