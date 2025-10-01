في يومها العالمي.. تعرف على أكثر الدول العربية استهلاكا للقهوة

القهوة مشروب يومي في حياة الكثير من الناس لأغراض مزاجية في معظمها فضلا عن الأغراض الصحية، وفي اليوم العالمي للقهوة تلقي الجزيرة نت الضوء على أبرز منتجيها ومصدريها ومستهلكيها لا سيما في العالم العربي في موسم 2024/25.

الأرابيكا والروبوستا

كشف تقرير نشره موقع (ذا روسترز باك) المتخصص في القهوة، عن أبرز الفروقات بين نوعي البن الشائعين: الأرابيكا والروبوستا، سواء من حيث الطعم أو القيمة الاقتصادية.

تتميز قهوة الروبوستا بمذاق أكثر مرارة نتيجة احتوائها على نسبة أعلى من الكافيين وحمض الكلوروجينيك، مقارنة بالأرابيكا ذات المذاق المعتدل والنكهات المتوازنة، وتبلغ نسبة الكافيين في الروبوستا نحو 2.7%، مقابل 1.5% فقط في الأرابيكا، كما تحتوي الأخيرة على كمية مضاعفة من السكر ونسبة دهون أعلى بنسبة 60%، ما يمنحها طعماً أكثر سلاسة ويجعلها المفضلة لدى كثير من عشاق القهوة.

من الناحية الاقتصادية، تعد الروبوستا أقل تكلفة، إذ يصل سعرها إلى نصف سعر الأرابيكا تقريبًا، ويرجع ذلك إلى سهولة زراعتها ومقاومتها الطبيعية للآفات بفضل ارتفاع نسبة الكافيين، ما يخفض تكاليف الإنتاج.

وتختلف الحبتان شكلاً؛ إذ تتخذ الأرابيكا شكلاً بيضاويًا، بينما تكون حبة الروبوستا أكثر دائرية، ويُعزى هذا إلى فرق ارتفاع الشجرتين، حيث يتراوح ارتفاع شجرة الأرابيكا بين 2.5 و4.5 أمتار، في حين تصل الروبوستا إلى 6 أمتار.

يُذكر أن نسبة حمض الكلوروجينيك، الذي يؤثر مباشرة على الطعم، تتراوح في الروبوستا بين 7% و10%، مقابل 5.5% إلى 8% في الأرابيكا، ما يسهم في نكهتها الأكثر مرارة.

جاء ترتيب أكثر دول العالم إنتاجا لبن الأرابيكا في عام 2024 /2025 حسب وزارة الزراعة الأميركية وفقا لما يلي:

البرازيل: 43.7 مليون كيس (الكيس = 60 كيلوغراما). كولومبيا: 13.2 مليون كيس. إثيوبيا: 10.63 ملايين كيس. هندوراس: 5.52 ملايين كيس. بيرو: 3.88 ملايين كيس. المكسيك: 3.53 ملايين كيس. غواتيمالا: 3.39 ملايين كيس. نيكاراغوا: 2.4 مليون كيس. الصين: 1.9 مليون كيس. إندونيسيا: 1.4 مليون كيس.

إعلان

جاء ترتيب أكثر دول العالم إنتاجا لبن الروبوستا في عام 2022 /2023 استنادا إلى وزارة الزراعة الأميركية وفقا لما يلي:

فيتنام: 28 مليون كيس. البرازيل: 21 مليون كيس. إندونيسيا: 9.3 ملايين كيس. أوغندا: 5.67 ملايين كيس. الهند: 4.8 ملايين كيس. ماليزيا: 1.4 مليون كيس. ساجل العاج: 1.25 مليون كيس. تايلاند: 900 ألف كيس. تنزانيا: 650 ألف كيس. لاوس: 430 ألف كيس.

وجاء ترتيب أكثر دول العالم إنتاجا لبن الأرابيكا والروبوستا في عام 2024/ 25 استنادا إلى وزارة الزراعة الأميركية وفقا لما يلي:

البرازيل: 64.7 مليون كيس. فيتنام: 26 مليون كيس. كولومبيا: 13.2 مليون كيس. إندونيسيا: 10.7 ملايين كيس. إثيوبيا: 10.63 ملايين كيس. أوغندا: 6.7 ملايين كيس. الهند: 6.2 ملايين كيس. هندوراس: 5.52 ملايين كيس. بيرو: 3.88 ملايين كيس. المكسيك: 3.87 ملايين كيس.

توقعات 2024

توقع التقرير وصول إجمالي إنتاج البن بنوعيه في 2025 /2026إلى 178.68 مليون كيس، من 174.39 مليون كيس في 2024 /2025، كما تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تتصدر البرازيل قائمة الدول المنتجة بإجمالي 65 مليون كيس، ثم فيتنام بـ31 مليون كيس، تليهما كولومبيا بمقدار 12 ملايين كيس.

الدول الأكثر تصديرا

حسب وزارة الزراعة الأميركية جاءت قائمة أكبر مصدري القهوة في 2024 /2025 كالتالي:

البرازيل: 40.5 مليون كيس. سويسرا: 23 مليون كيس. كولومبيا: 11.2 مليون كيس. إثيوبيا: 6.97 ملايين كيس. أوغندا: 6.35 ملايين كيس. إندونيسيا: 6.1 ملايين كيس. هندوراس: 5.36 ملايين كيس. الهند: 3.7 ملايين كيس بيرو: 3.6 ملايين كيس.. غواتيمالا: 3.2 مليون كيس.

أكبر مستوردي القهوة في العالم

حسب وزارة الزراعة الأميركية جاءت قائمة أكبر مستوردي القهوة كالتالي:

أكبر الدول المستهلكة للقهوة في العالم العربي

وجاء أكبر مستهلكي القهوة في العالم العربي كالتالي: