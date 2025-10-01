النفط يتراجع لـ65 دولارا للبرميل مع توقعات بهبوطه أكثر

تراجعت أسعار النفط -اليوم الأربعاء- إذ وازن المستثمرون بين خطط أوبك بلس المحتملة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل واحتمال تقلص المخزونات في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.89% إلى 65.44 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.93% ليسجل 61.79 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات.

وسجل الخامان انخفاضا بأكثر من 3% عند التسوية يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي لهما منذ أول أغسطس/ آب، وهبطا أمس الثلاثاء بنسبة 1.5% على الأقل.

توقعات تقلص المخزونات

وساعدت توقعات تقلص مخزونات النفط الخام الأميركية في منع الأسعار من الانخفاض أكثر من ذلك، وقالت مصادر في السوق نقلا عن تقديرات معهد البترول الأميركي -أمس الثلاثاء- إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 3.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت المصادر أن مخزونات البنزين الأميركي ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بواقع 3 ملايين برميل عن الأسبوع الماضي.

وذكرت 3 مصادر مطلعة أن تحالف أوبك بلس قد يتفق على زيادة إنتاج الخام بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، أي 3 أضعاف الزيادة التي أقرها التحالف في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وقال اثنان من المصادر إن 8 أعضاء في التحالف الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، يدرسون زيادة تتراوح بين 274 و411 ألف برميل يوميا، وقال مصدر ثالث إن الزيادة قد تصل إلى 500 ألف برميل.

لكن منظمة أوبك ذكرت في منشور على إكس أن التقارير الإعلامية عن خطط رفع الإنتاج 500 ألف برميل يوميا مضللة.

توقعات

في السياق، توقعت مجموعة ماكواري أن ينخفض ​​سعر النفط إلى نطاق 50 دولارا للبرميل خلال الشهور المقبلة، وسط توقعات بفائض حاد في المعروض مع توسع الإنتاج.

وقال محللون، بمن فيهم ماركوس غارفي، في توقعات ربع سنوية لمجموعة واسعة من المواد الخام "لا نزال نتوقع تراجعا بشكل أساسي في قطاع الطاقة" مضيفين أنه بالنظر إلى نمو إمدادات النفط الخام من "أوبك بلس"، وكذلك من شركات الحفر خارج المجموعة، "كتوقع أساسي، فإن هذا يُمهّد الطريق لفائض حاد في المعروض" في الفترة حتى نهاية العام وفي الربع الأول من العام المقبل.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي للنفط بنحو 11% هذا العام، بما في ذلك انخفاض متتالي في سبتمبر/أيلول، مع تخفيف "أوبك بلس" لقيود الإنتاج بوتيرة سريعة في محاولة لاستعادة حصتها السوقية، ومن المقرر أن يجتمع التحالف في نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ويشير أحد التوقعات إلى بلوغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 57 دولارًا للبرميل العام المقبل، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت حوالي 60 دولارا.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت -الذي كان قريبا من 66 دولارا في السابق- 57 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، و59 دولارًا في الربع الثاني.

وتوقعت ماكواري فائضًا عالميًا في النفط الخام قدره 4.63 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل، يليه فوائض أقل في كل من الأرباع الثلاثة التالية.

وفي الشهر الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الإنتاج العالمي الاستهلاك بمتوسط ​​3.33 مليون برميل يوميًا في عام 2026. وسيكون ذلك فائضا تاريخيا من حيث القيمة السنوية.