إغلاق حكومي بأميركا وسط شلل بالميزانية وتهديد عمل 750 ألف شخص

أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها اليوم الأربعاء (الأول من أكتوبر/تشرين الأول وهو بداية السنة المالية الأميركية) بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، ما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

ولا يوجد مخرج واضح من المأزق، في وقت تحذر فيه الوكالات من أن الإغلاق الحكومي سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

يأتي هذا بينما تمضي حملة الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغيير جذري في الحكومة الاتحادية قدما لتسريح حوالي 300 ألف موظف بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، وحذر ترامب أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس من أن إغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها" تتضمن إنهاء برامج ووظائف مهمة لهم.

وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، ويرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار، ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد ولمدفوعات فوائد الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار.

إعلان

ويحذر محللون مستقلون من أن الإغلاق الحكومي من الممكن أن يستمر لفترة أطول من الإغلاقات السابقة المتعلقة بالميزانية، بعدما هدد ترامب ومسؤولو البيت الأبيض بمعاقبة الديمقراطيين بتخفيضات في البرامج الحكومية ورواتب الحكومة الاتحادية

وبعد بدء الإغلاق، كتب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على صفحته بموقع إكس أن "الديموقراطيين صوتوا رسميا لصالح الإغلاق".

وأضاف: "نتائج ذلك: أمهات وأطفال محرومون الآن من التغذية التي يوفرها برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء والرضع والأطفال. المحاربون القدامى محرومون من الرعاية الصحية وبرامج الوقاية من الانتحار. الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تعاني عجزا في التمويل خلال موسم الأعاصير. الجنود وموظفو إدارة أمن النقل لا يتقاضون أجورهم".

من جهتهما، قال الزعيمان الديموقراطيان تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان مشترك إن "دونالد ترامب والجمهوريون أغلقوا الآن الحكومة الفدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأميركي (…) لقد أصبح الرئيس أكثر تقلبا واضطرابا".

بدورها، كتبت كامالا هاريس ، المرشحة الرئاسية السابقة للحزب الديموقراطي، على منصة إكس أن الجمهوريين هم من يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس وأضافت "إنه إغلاقهم".

ويواجه الكونغرس مهلا نهائية للموافقة على خطط الإنفاق، وغالبا ما تكون المفاوضات متوترة، لكن عادة ما يتم تجنب الإغلاق.

إغلاقات سابقة

بذلك دخلت الولايات المتحدة حالة الشلل الفدرالي 21 مرة منذ العام 1976 عندما أقر الكونغرس العملية الحديثة لوضع الميزانية.

وفي حين استمر بعضها ساعات قليلة، وهي مدة غير كافية للتأثير على عمليات الحكومة، كان أطولها في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 (35 يوما) عندما وجد الديموقراطيون وترامب أنفسهم في طريق مسدود بشأن مبلغ 5.7 مليارات دولار الذي طالب به الرئيس لبناء جدار حدودي مع المكسيك خلال ولايته الأولى.

ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ التحرك بسرعة إذا أرادوا ذلك عبر التخلي عن الإجراءات العادية التي تميل إلى تعطيل التشريع.

وكان من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ في الكونغرس جلساتها اليوم الأربعاء، لكن عطلة مجلس النواب التي تستمر طوال الأسبوع ستحول دون مصادقته على أي اتفاق سريع يمكن أن يتوصل إليه مجلس الشيوخ.

وسيكون مجلس الشيوخ في عطلة الخميس بمناسبة عيد الغفران اليهودي، على أن يستأنف العمل الجمعة.

ولن يؤثر الإغلاق على القطاعات الحيوية مثل خدمة البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين.