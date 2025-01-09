إسرائيل تستعد لطرح سندات بمليارات الدولارات لمواجهة تكاليف الحرب

تستعد وزارة المالية في إسرائيل لطرح سندات بمليارات الدولارات للمستثمرين الدوليين، لسد العجز الكبير في موازنتها، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

والخطوة التي قادها المحاسب العام ياهلي روتنبرغ، تأتي في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية في أعقاب التحولات الجيوسياسية الأخيرة، فقد زار لندن مؤخرا للتواصل مع المستثمرين العالميين والترويج للإصدار القادم.

وحسب الصحيفة، من المقرر أن يكون هذا أول بيع لسندات دولية كبير لإسرائيل في 10 أشهر، بعد طرح قياسي بقيمة 8 مليارات دولار في الخامس من مارس/آذار 2024، بهدف تمويل احتياجات الحرب.

وكانت عروض السندات الدولية تاريخيا آلية مهمة لإسرائيل لتمويل العجز، وخاصة خلال الأزمات مثل جائحة (كوفيد-19) وفترات الحرب، وتساعد هذه الإصدارات في تخفيف الضغوط على السوق المحلية واستقرار العائدات، حتى في ظل الديون الحكومية الكبيرة.

استباق التطورات

لكن محللين يحذرون من أن التوترات المتجددة على طول الحدود الشمالية أو التصعيد المحتمل مع إيران قد يؤخر الإصدار، ورجّح خبراء ماليون أن تتحرك إسرائيل بسرعة لاستباق أي تطورات قد تؤدي إلى زيادة الفائدة على سنداتها.

ووفق الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يستهدف هذا الإصدار الجديد مليارات الدولارات أو اليوروات، وسيعمل على اختبار قدرة الإستراتيجية المالية الإسرائيلية على الصمود في مواجهة الديناميكيات العالمية والإقليمية المتطورة.