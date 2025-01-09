اقتصاد|أسواق|إيران

إغلاق الموقع الأشهر لتتبع الريال الإيراني إثر انتقادات وهجمات سيبرانية

الاقتصاد والناس-لماذا يتراجع الريال الإيراني أمام الدولار؟
قيمة الريال الإيراني انخفضت بشكل كبير منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي (الجزيرة)
9/1/2025

قال مسؤولو الموقع الإلكتروني بوندباست Bonbast.com الأكثر شعبية في إيران لتتبع سعر صرف الريال بالسوق المفتوحة إنهم أوقفوا الموقع عن العمل بسبب هجمات إلكترونية ومخاوف أمنية بعد انتقادات من رئيس البنك المركزي في البلاد.

وقد تعرض موقع بوندباست لهجمات "شديدة" في أعقاب تعليقات محافظ المركزي محمد رضا فرزين، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن ممثل للموقع في بيان عبر البريد الإلكتروني، في وقت متأخر أمس الأربعاء.

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وأضاف ممثل الموقع الذي طلب عدم كشف هويته أو تحديد مكانه "على إثر ذلك، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية لعائلاتنا وزملائنا في إيران، قررنا إيقاف تشغيل الموقع".

ويؤدي هذا الإغلاق إلى إزالة مصدر رئيسي للبيانات لتجار النقد الأجنبي والمواطنين على حد سواء في إيران، وتحدد الحكومة أسعار صرف رسمية متعددة مختلفة عن سعر السوق المفتوحة.

Iranian rial banknotes are seen at a currency exchange shop in Kerbala, 110 km (70 miles) south of Baghdad January 27, 2012. In the money changing shops dotted around Baghdad's Karrada district, Iraqi merchants dabble in many currencies, but these days some joke that banknotes from neighbouring Iran and Syria are only worth plastering on windows as decorations. Picture taken January 27, 2012. To match Feature IRAQ-SANCTIONS/ REUTERS/Mushtaq Muhammed (IRAQ - Tags: SOCIETY BUSINESS)
العقوبات الغربية ضغطت على الريال الإيراني (رويترز)

تراجع الريال

يأتي هذا في الوقت الذي يسجل فيه الريال الإيراني أدنى مستوياته القياسية المتتالية مقابل الدولار الأميركي، وسط مخاوف بشأن رئاسة دونالد ترامب القادمة وأزمة الطاقة المتصاعدة.

وانخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفق بيانات الموقع عندما كان لا يزال يعمل. وأرجع المحللون ذلك إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأميركية والغربية المكثفة التي أضرت بالاقتصاد الإيراني، وربما لعبت أسعار النفط المنخفضة أيضا دورا في تقليل أرباح النقد الأجنبي لهذه الدولة العضو في منظمة أوبك.

وقال محافظ المركزي -الأسبوع الماضي- إن موقع بوندباست يعطي "إشارة غير واقعية" للسوق كل صباح باستخدام خوادم servers في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، في حين لم يعلق ممثل الموقع.

المصدر : بلومبيرغ

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